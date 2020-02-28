В последний день зимы в Шымкенте пройдет общегородской субботник.

В нем примут участие школьники и студенты, жители многоквартирных домов, представители общественных организаций и сотрудники предприятий всех форм собственности.

Акция пройдет повсеместно, одновременно во всех районах города. Традиционно руководить работами будут штабы по благоустройству районных территорий. Об этом сообщает администрация города.

Организаторы обращают внимание жителей города на то, что субботник дает возможность бесплатно вывезти мусор из своих дворов и общественных территорий.

Приводить в порядок дома, дворы и улицы перед Днем благодарности – стало для Шымкента традицией.

Поддержим эту добрую инициативу и примем активное участие в предстоящем субботнике. Встретим весну в чистом и ухоженном городе!

Напомним, День благодарности в Казахстане — новый праздник, наполненный особенным смыслом и духовной радостью. Отмечать его будем 1 марта 2020-го в третий раз.