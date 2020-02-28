26 февраля на станцию скорой помощи поступил вызов к 37-летней женщине. Повод вызова – роды.

По приезду бригады состояние пациентки было удовлетворительное, отмечались схватки. Во время транспортировки у пациентки отошли воды и начались роды.

Беременность была восьмая. Роды произошли в машине скорой помощи, родились мальчики-близнецы.

Первый мальчик родился с весом — 2 800 гр., второй — 2 500 гр.

После оказания помощи родильница с новорожденными доставлены в городской перинатальный центр в удовлетворительном состоянии.