Река, которую помнит народ

Есть в Шымкенте место, которое сложно назвать просто рекой. Кошкарата — это живая нить, протянувшаяся сквозь столетия, сквозь легенды и реальность, сквозь память поколений. Она течет в самом сердце города, и в ее водах отражается история Южного Казахстана. Сегодня, когда городские власти взялись за масштабное благоустройство набережной, самое время вспомнить, чем была эта река для наших предков и чем она может стать для нас и наших детей?

Подарок легенд

Река Кошкарата протекает в центре Шымкента и является настоящим благословением для столь жаркого и солнечного города. Жители любят гулять по набережной, а многие не упускают возможности искупаться. В прошлом люди считали реку священной, а многие до сих пор верят в целебную силу ее вод. К сожалению, в наши дни отношение к реке не столь трепетное, и проблема загрязнения стоит остро.

Имя реки уходит корнями в глубь веков и связано с человеком, которого народ не забыл до сих пор. Кошкар ата — так звали просветителя, посвятившего свою жизнь служению людям. Получив образование, он вернулся на родину и занялся просвещением людей в южном крае. По его инициативе открывались мечети и медресе, благодаря чему росла религиозная грамотность местного населения. Но этим его заслуги не ограничивались.

Народные предания приписывают ему особый дар, ниспосланный Всевышним: там, где он ступал, из-под земли пробивались родники, а засушливые земли получали живительную влагу. Поэтому в памяти народа Кошкар ата остался не просто наставником в вере, а святым человеком, всю жизнь трудившимся на благо людей.

Люди верили, что там, где ступала нога этого праведника, из-под земли пробивались чистые источники. Вода в них была прозрачной как слеза и прохладной даже в самый знойный день. Именно поэтому реку, родившуюся из этих родников, назвали в честь святого. И хотя официальная наука не подтверждает чудесного происхождения реки, народ бережно хранит эту историю, передавая ее из уст в уста.

Тысяча родников под открытым небом

Природные особенности Кошкараты заслуживают не меньшего внимания. Когда-то окрестности реки были настолько богаты источниками, что эту местность называли Мынбулак, что означает «тысяча родников». Многочисленные ручьи и ключи сливались воедино, образуя чистый и прозрачный поток. По народным рассказам, истоки этих вод находятся у нижних отрогов горы Казыгурт. Возле села Екпенды река скрывается под землей, чтобы через некоторое расстояние вновь вырваться на поверхность. Именно этот источник, пробивающийся из-под земли, и принято считать началом Кошкараты в черте современного Шымкента. Подобное чередование подземного и наземного течения до сих пор остается одной из природных загадок реки.

Общая протяженность Кошкараты по территории Шымкента составляет 20,1 км. Это не просто водная артерия, а настоящий зеленый коридор, соединяющий разные районы города. Вдоль реки расположены жилые массивы, рынки, вокзал, поэтому она всегда была частью повседневной жизни шымкентцев. Здесь назначали встречи, гуляли влюбленные, а дети учились плавать. Река была и остается местом, где городская суета уходит, уступая место спокойствию и прохладе.

Однако у этой идиллии есть и обратная сторона. Десятилетиями река страдала от загрязнения, берега зарастали камышом, а кое-где превращались в стихийные свалки. Горожане, увы, не всегда бережно относились к тому, что досталось им в наследство. Ситуация начала меняться лишь в последние годы, когда городские власти решили вернуть Кошкарате былую славу.

Как реку возвращают к жизни

В 2023 году набережную реки реконструировали: дно очистили, берег укрепили камнями, построили мосты, а дорожки выложили плиткой. Вдоль Кошкараты установили спортивные и детские площадки, раздевалки, туалеты, беседки, спасательные посты и таблички с информацией о составе воды.

Эта работа не была разовой акцией. В 2023 году в целях создания благоприятных условий для жителей и гостей мегаполиса благоустроена набережная Кошкараты от площади Ордабасы до улицы Жангельдина протяженностью 3,4 км. Уже тогда стало понятно, что горожане восприняли эти перемены с воодушевлением. По вечерам набережная наполнилась гуляющими семьями, детьми на велосипедах, пожилыми людьми, которые приходили сюда отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Специалист по благоустройству, главный специалист отдела управления водными объектами и недрами управления развития комфортной среды г. Шымкента Канатбек Абилхайымулы отмечает, что задача с самого начала была не просто облагородить берег, а вернуть людям доступ к воде.

«Раньше ведь как было? Река течет, а подойти к ней невозможно: берега заросшие, подходы разбитые. Мы очистили дно, укрепили берега камнями, проложили дорожки. И знаете, что самое приятное? Люди сразу это оценили. Набережная ожила. Теперь наша задача — соединить все участки в единую прогулочную зону, чтобы человек мог пройти от вокзала до «Самала» вдоль берега и не столкнуться с препятствиями. Мы стараемся сохранить естественный облик реки, не превратить ее в бетонный канал. Где-то оставляем зеленые островки, где-то — естественные спуски. Важно, чтобы горожане чувствовали себя здесь комфортно и безопасно», — пояснил он.

В 2025 году работы продолжились. В этих целях выполнено благоустройство набережной Кошкараты от улицы Жангельдина до улицы Интернациональная протяженностью 3,5 км. В результате созданы благоприятные условия для комфортного отдыха и прогулок жителей города. Этот участок стал особенно популярным у молодежи: здесь появились удобные спуски к воде, места для пикников и современное освещение, позволяющее гулять даже поздно вечером.

А в 2026 году стартовал новый этап. В целях благоустройства набережной Кошкараты от улицы Интернациональная до улицы Дулатова протяженностью 4,7 км ведутся строительно-монтажные работы. Этот участок должен стать связующим звеном между уже благоустроенными зонами и новыми городскими кварталами. В целом на этой территории будут предусмотрены две зоны купания, игровые площадки, пешеходная дорожка, скамейки, фонари и урны для мусора. Это позволит жителям города совершать пешие прогулки от истока родника Кошкараты у железнодорожного вокзала до территории базара «Самал». Строительные работы планируется завершить в декабре текущего года.

Представитель подрядной организации ТОО «Нұр Абыл-1», начальник участка Алдияр Таджибаев отмечает, что объем работ здесь внушительный: «Сейчас ведутся строительно-монтажные работы: мы прокладываем коммуникации, готовим основание под дорожки, устанавливаем опоры освещения. Особое внимание уделяем укреплению берега, потому что весной уровень воды поднимается, и нужно сделать так, чтобы берег не размывало. Используем современные материалы, которые не вредят экологии. Хочу отметить, что все работы ведутся по графику. Мы понимаем, что люди ждут завершения, и делаем все, чтобы сдать объект в декабре, как и было запланировано. Когда все будет готово, здесь появятся две зоны купания с пологими входами в воду, детские площадки, беседки, скамейки, урны. Все, чтобы отдых был удобным и безопасным».

Благоустройство набережной уже дает заметные результаты и с точки зрения состояния самой реки. Очистка дна и укрепление берегов положительно сказываются на качестве воды. Хотя на отдельных участках показатели пока не соответствуют нормам, но общая динамика внушает оптимизм. Немаловажно и то, что река остается живым природным объектом, а не превращается в бетонный канал: зеленые островки и естественные спуски сохраняют ее природный облик. Но многое зависит и от горожан. Если не бросать мусор и не мыть машины на берегу, то Кошкарата со временем снова станет такой же чистой и безопасной рекой, как в былые времена.

Место, которое особенно любят дети

Но самые преданные поклонники Кошкараты — это, пожалуй, дети. Для них река — не просто водный объект, а целый мир, который живет по своим законам и меняется вместе с временами года, оставаясь при этом одинаково притягательным.

Летом у воды всегда слышен звонкий смех. Дети плещутся в специально отведенных местах, бассейнах. Зимой берега покрываются снегом, и ребятня съезжает с небольших склонов на санках и ледянках, лепит снеговиков. Весной пускают бумажные кораблики, рыбачат, как взрослые. А осенью наблюдают, как желтые листья медленно плывут по течению. Для них Кошкарата — настоящий друг, который рядом в любую погоду.

Именно ради этих детей, их смеха, радости и воспоминаний, которые останутся с ними на всю жизнь, и стоит продолжать работу по благоустройству реки.

Что дальше?

Возрождение Кошкараты — это не просто строительный проект, а попытка вернуть городу его историческую память, восстановить связь между поколениями. Ведь река помнит и те времена, когда ее воды считались целебными, и времена запустения. Сегодня у нее есть шанс на новую жизнь.

Когда строительные работы завершатся, Шымкент получит уникальную прогулочную зону протяженностью более десяти километров. Здесь можно будет гулять, заниматься спортом, отдыхать с детьми, просто сидеть у воды и слушать, как она журчит. А главное — это будет место, где каждый почувствует себя частью чего-то большего, чем просто город.

Река Кошкарата жива! Она дышит, течет, радует глаз. И теперь от нас зависит, сохраним ли мы ее для будущих поколений. Хочется верить, что сохраним.

Жанна Курманбекова