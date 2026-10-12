Уходи, осенняя хандра!

Вам знакомо такое состояние, как осенняя хандра? Ну это когда настроение на нуле, не то чтобы лень, а присутствует полное нежелание что либо делать, иногда это и потеря смысла жизни.

Давно найдено этому объяснение. Мол, сказывается сокращение светового дня: очень быстро темнеет, ощущается похолодание, меняется общий ритм жизни, меньше контактов с друзьями и прогулок по городу. Обычно она проходит сама по себе, потому что осенняя хандра это не болезнь, а естественная реакция организма на изменение внешних обстоятельств.

Нам с вами важно найти ответ на вопрос: как в этот период восстановить и сохранить энергию — наш главный ресурс, как справиться с эмоциональной опустошенностью?

Прежде всего надо понять, что энергия — это баланс между физическим телом, эмоциями, мыслями и смыслом жизни.

Поэтому первое, что приходит на ум, — это понимание важности качества сна, сбалансированного питания, физических нагрузок и умение отдыхать, расслабляться, справляться со стрессовыми ситуациями.

Чуть подробнее о каждом из них.

Сон — основа основ. Понаблюдайте за собой, качественный ли ваш сон? Во сколько вы ложитесь спать, сколько раз встаете за ночь? Помню, как меня поразила услышанная по ТВ фраза: «Если американка ночью несколько раз встает по естественной надобности, то утром она идет к врачу». И нам надо разбираться с частыми ночными вставаниями, если они есть.

Питание. Оно действительно должно быть сбалансированным. Это и белки (мясо, рыба, птица, бобовые), и сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб), и полезные жиры (орехи, авокадо). Больше молочки, зелени, овощей и фруктов — благо их у нас в избытке. Меньше сладкого, мучного, газированных напитков. И больше чистой воды.

Физические нагрузки. Самое доступное это ходьба. Помните цитату Михаила Жванецкого: «Женский мир устроен просто: девочки хотят походить на женщин, женщины хотят походить на девочек, а старушки хотят еще просто походить»? Поэтому, да, ходьба. Хоть по квартире, а можно и вниз-вверх по лестнице в подъезде, но лучше по улице, в парке. Очень эффективное и доступное занятие.

Отдых. Что такое отдых? Это смена источников усталости. Чередуйте занятия. Займитесь, наконец, своим хобби, реализуйтесь. Самое время!

Стрессовые ситуации. В Дзене попалось мнение онколога с 30-летним стажем. Она назвала особенности людей, у которых практически никогда не бывает рака. Вот оно: «Это те, кто дружит с головой и умеет управлять стрессом».

Это не те, у кого в жизни нет проблем. Наоборот, у них обычная жизнь, со стрессами, неурядицами и неожиданными трудностями. Но отличие в том, что они умеют с этим справляться. Хронический стресс — это не просто усталость, а настоящий яд, который бьет по иммунной системе, лишая ее сил бороться с «поломками» в теле. Когда иммунитет бодр, он ловит и уничтожает опасные клетки, пока они не превратились в угрозу.

Что отличает этих людей: они не держат все в себе. Умеют выговориться, выписать мысли в дневник, пойти к психологу или просто заняться любимым хобби.

Они не живут в состоянии жертвы. Вместо «Почему это всегда со мной?» спрашивают: «Что я могу с этим сделать?» И это меняет весь подход к жизни.

Они практикуют «ментальную гигиену». Ограничивают поток негативных новостей, меньше вступают в токсичные споры, умеют «перезагрузиться» — будь то прогулка в парке, тишина дома или медитация.

Почему у них почти нет рака? Их иммунная система не истощена постоянной борьбой с кортизолом — гормоном стресса. Она работает как часы, защищая организм.

Наблюдая за такими людьми, становится заметно, что их спокойствие — это не пассивность, а активный выбор. Как сказал кто-то мудрый: «Не тот счастлив, кто ничего не хочет, а тот, кто умеет отпускать».

В общем, не поддавайтесь осенней хандре! Есть шутливое выражение: «Не ждите, пока кто-то сделает вас счастливым. Покупайте и наливайте спиртное сами!» Повторяю: шутка, но с долей разумности. Окружайте себя позитивными людьми. Ищите источники радости: музыка, фильмы, концерты, книги, выставки, прогулки, общение.

Оставайтесь в потоке жизни!

Фарида Шарафутдинова