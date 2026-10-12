Соревнования по плаванию собрали более 300 участников в Шымкенте

В Шымкенте прошли соревнования по плаванию, в которых приняли участие более 300 юных спортсменов из Шымкента, Кентау, Байдибекского и Сайрамского районов.

Участники выступали в трёх возрастных категориях: 10 лет и младше, 11–12 лет, а также 13 лет и старше.

В программу соревнований вошли заплывы на 50 и 200 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, 50 метров брассом, 100 метров на спине и 100 метров комплексным плаванием.

Одним из участников стал Дмитрий Капитаненко. Юный спортсмен рассказал, что планирует продолжать заниматься плаванием и мечтает стать чемпионом.

Президент Федерации плавания Шымкента Евгений Яворский отметил, что одна из задач соревнований — привлечь больше детей к этому виду спорта и научить их уверенно держаться на воде.

Ещё одна цель — подготовка перспективных спортсменов к крупным соревнованиям.

Турнир также направлен на повышение спортивного мастерства детей и подростков и популяризацию здорового образа жизни.