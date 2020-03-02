Хочешь узнать, какие приятные сюрпризы подготовили для тебя звезды на этой неделе? Читай наш астрологический прогноз от Веры Хубелашвили!

Овен

Неделя будет насыщена различными событиями, как хорошими, так и не очень. Но стоит найти время на себя. Удачный период для диет и перехода на полезные системы питания. Сейчас следует выбросить поломанные вещи и мусор, так вы откроете для новой энергии путь. В отношении денег всё будет складываться с переменным успехом. Появится способ умеренно заработать. Правда, для этого нужно сильно постараться.

Телец

Венера в Тельце, что дарит вдохновение и особую чувственность. На этой неделе лучше не обсуждать личные темы. Организму пойдет на пользу физкультура. Чудесная идея — отправиться куда-нибудь отдохнуть. Чтобы добиться исполнения заветного желания, надо взять всю волю в кулак. Проветривание жилища и влажная уборка привлекут в жизнь хорошие события. Неисключено повышение по службе. Успех в продажах. Появится возможность подработать в другом месте.

Близнецы

Уместное решение — отправиться в интересное место в отпуск или на выходные. Без особого труда удастся постройнеть за короткое время. Родные люди успели соскучиться, стоит нанести им визит. Звёзды обещают, что в финансовом плане ситуация будет развиваться благоприятно. Появится способ улучшить финансовое положение, однако для такого результата необходимо приложить значительные усилия.

Рак

Общение с природой умиротворит и настроит на нужный лад. Проветривание жилища и влажная уборка притянут в жизнь хорошие события. Не исключён успех в исследовательской деятельности. Легко получится постигать какие-то новые для себя знания. Разговоры с людьми принесут выгоду. Ожидаются перспективы карьерного роста. Успех в продажах. Можно делать крупные покупки. Они принесут пользу и будут долго и исправно служить вам.

Лев

Стоит перейти на здоровый образ жизни. Внутренний голос — лучший подсказчик в любых обстоятельствах. Самые тайные мечты ближе к субботе обещают исполниться. Благодаря успешной торговле можно неплохо заработать. Получится достойно увеличить свой капитал на финансовых процедурах, если вы хорошо разбираетесь в этой теме.

Дева

Упражнения на гибкость — отличная профилактика различных недугов. Обязательно найдите время, чтобы сходить в гости к родне, ваше общение пойдёт на пользу. Наступает пора вернуться к незаконченным задумкам и завершить их. Возникнет шанс подработать в другом месте. Можно увеличить свой капитал на финансовых процедурах, если вы хорошо ориентируетесь в этой области.

Весы

Идеальное время для перехода на диету. Попробуйте выбрать дни для увлекательной поездки. На этой неделе гадания особенно точны. Воспользуйтесь этим, чтобы заглянуть в своё будущее. Звёзды обещают, что в финансовом плане всё сложится наилучшим образом: есть возможность улучшить материальное положение. Но, чтобы это произошло, небесные светила советуют взять волю в кулак для решительных действий.

Скорпион

Творчество вызовет массу положительных и сильных переживаний. Стоит уделить внимание здоровью тех, кого любите. Общение с интересными людьми позволит легко получать нужную информацию. Ремонт жилища не сильно обременит вас, а пребывание на свежем воздухе умиротворит и зарядит бодростью. Вам предстоит взять на себя роль наставника коллег. У безработных — успех в трудоустройстве. Постарайтесь присмотреть себе новое место работы ближе к дикой природе.

Стрелец

Ваше жильё нуждается в косметической отделке. Без труда можно приобретать новые умения. Постарайтесь собраться в путешествие. Дорожные впечатления очень пригодятся впоследствии. На их основе можно будет сделать правильные выводы для своей жизни. Неисключено повышение по службе. Есть возможность наткнуться на улице на чужой кошелёк или иные ценные вещи. Появится предложение подработать в новом для вас направлении.

Козерог

Не рекомендуется гадать. Самое время соприкоснуться с искусством. Старые дела потребуют довести их до конца — лучше это сделать. Организму пойдет на пользу физическая нагрузка. В предстоящие дни небесные светила рекомендуют не обсуждать личные темы. Поиск работы не увенчается успехом. Зато получится достаточно увеличить свой капитал на финансовых операциях, но только при условии, что вы достаточно ориентируетесь в этой сфере.

Водолей

Без труда получится освоить какие-то новые для себя знания. Физкультура оздоровит организм. Хорошему другу потребуется помощь от вас. Если вы очень постараетесь, есть вероятность того, что исполнится заветное желание. Вас охватит вдохновение, а потому пора взяться за творчество. Скоро вы поднимитесь по карьерной лестнице. Вас будет сопровождать удача в продажах. Возникнет возможность подработать в другом месте. Особой нужды нет, но можно попробовать.

Рыбы

У вас быстро получится улучшить фигуру при минимальных усилиях. Возможно, вас ждёт триумф на научном попроще. Общение с людьми полезно для достижения ваших целей. Ближе к выходным обязательно задумайтесь о небольшом путешествии. В финансовой сфере ситуация развивается с переменным успехом. Есть вероятность улучшить финансовое положение. Но, чтобы это произошло, нужно взять волю в кулак для решительных действий.