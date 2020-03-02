С 5-го марта приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку. Рейс Алматы – Баку ограничат с 5-ти до одного, Актау – Баку с 7 рейсов до одного, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Кроме того, авиамаршрут Нур-Султан – Токио ограничат с двух до одного рейса.

«В связи с приостановлением данных рейсов, пассажиры имеющие билеты с 1 марта 2020 года на вышеуказанные рейсы могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме», — сообщил вице-министр Берик Камалиев.

К слову, буквально на днях в Азербайджане выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией, на данный момент зарегистрировано трое заболевших.

В Японии же на сегодняшний день 256 человек заболели коронавирусом, шестеро погибли.