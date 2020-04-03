Председатель Совета Безопасности провел телефонные переговоры с акимами областей и г ородов Нур-Султана, Алматы, Шымкента.

В ходе переговоров были обсуждены обстановка в регионах и готовность властей к обеспечению безопасности граждан.

В первую очередь, Елбасы была представлена информация о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению бесперебойной работы медицинских учреждений в населенных пунктах.

Нурсултану Назарбаеву рассказали о поддержке людей, оказавшихся в трудной ситуации из-за распространения коронавируса региональными филиалами партии «Nur Otan». Акимы подтвердили готовность регионов по дальнейшей реализации мер, направленных на поддержку людей и бизнеса в чрезвычайной ситуации.

Особое внимание Председатель Совета Безопасности уделил вопросам продовольственной безопасности в условиях чрезвычайного положения.

Акимы представили информацию о ходе посевной кампании в южных регионах страны и подготовке к весенне-полевым работам в северных регионах, а также доложили о планах по предупреждению и ликвидации последствий паводков в отдельных областях.

Елбасы пожелал акимам эффективной работы по обеспечению безопасности людей в условиях чрезвычайного положения и доведению оказываемой помощи до каждого нуждающегося.