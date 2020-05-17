В ночь с 14 на 15 мая в Шымкенте существовала вероятность подтопления и разрушения частных домов на берегу реки Бадам, вода которой вышла из берегов из-за обильных осадков.

Стражи порядка предприняли все меры для безопасности граждан, сообщает Polisia.kz.

14 мая в 01:14 часов из-за сильных дождей река Бадам вышла из берегов. В результате нанесен ущерб ряду домов, расположенных вдоль реки в Енбекшинском.

В связи с разрушением набережной существовала опасность обрушения домов, расположенных в 195 квартале по улице Гаухар тас Енбекшинского района. По прибытию на место происшествия десяти сотрудников Департамента полиции города Шымкента и участкового инспектора полиции Болата Тогызбаева, закрепленного за этой территорией, были приложены необходимые усилия для обеспечения безопасности жителей.

Стражи порядка изолировали территорию, не допуская людей в опасную зону. Также полицейские помогли перевезти имущество местных жителей и обеспечили правопорядок.

На месте происшествия были предприняты усилия для предотвращения уголовных фактов, таких как мародерство, кража имущества. Пострадавших нет. В ликвидации последствий ЧС были задействованы 16 сотрудников Департамента по ЧС и 5 единиц техники, 40 сотрудников и 6 служебных автомобилей Департамента полиции.

Подготовлен пункт эвакуации в СШ № 84, расположенной в населенном пункте Бадам-1. 15 мая ситуация стабилизировалась.