Болат Токежанов

Болат Токежанов приказом министра здравоохранения РК назначен председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу Фонда.

«Болат Турганович имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения, принимал непосредственное участие в реализации самых значимых реформ в отрасли, знает все проблемы изнутри. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить четкость, прозрачность и системность всех процессов — от закупа и расходования средств на медицинскую помощь. Сегодня в такой трудный для здравоохранения страны период, как никогда важна роль Фонда медстрахования, как надежного источника выплат на борьбу с коронавирусом», — отметил А.Цой в ходе представления.

Министр подчеркнул, что данное назначение – это огромная ответственность и необходимо в короткие сроки справиться с поставленными Главой государства задачами.