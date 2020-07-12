Болат Токежанов приказом министра здравоохранения РК назначен председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу Фонда.

«Болат Турганович имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения, принимал непосредственное участие в реализации самых значимых реформ в отрасли, знает все проблемы изнутри. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить четкость, прозрачность и системность всех процессов — от закупа и расходования средств на медицинскую помощь. Сегодня в такой трудный для здравоохранения страны период, как никогда важна роль Фонда медстрахования, как надежного источника выплат на борьбу с коронавирусом», — отметил А.Цой в ходе представления.

Министр подчеркнул, что данное назначение – это огромная ответственность и необходимо в короткие сроки справиться с поставленными Главой государства задачами.