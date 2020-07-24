Фондом социального медицинского страхования для лечения больных коронавирусом и пневмонией в течение марта-июня стационарами страны исполнение составляет 8,6 млрд тенге за 842 тысячи койко-дней, по Туркестанской области данная цифра составляет 597,3 млн. тенге за 52 тысячи койко-дней, сообщает пресс-служба НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Если сравнивать данные по Туркестанской области с республиканскими, то стоит отметить, что в сравнении с мартом, в июне общее количество задействованных койко-дней по республике увеличилось в 8 раз, инфекционных – в 26 раз, по Туркестанской области количество койко-дней увеличилось в 24 раза, инфекционных – в 4 раза.

В сравнении с мартом в июне в Туркестанской области также значительно увеличилось количество койко-дней в провизиорных стационарах: с 558 в марте до 13 386 койко-дней в июне. По Республике по провизиорным стационарам: с 21 тысячи в марте до 100 тысяч койко-дней в июне.

В стоимость койко-дня включены нахождение пациента в стационаре, диагностика и лечение заболевания.

Для улучшения качества медицинской помощи казахстанцам на стационарном уровне Фондом в июле увеличены тарифы для медорганизаций.

Теперь возмещение со стороны Фонда за каждый койко-день в провизорном стационаре составит более 21,9 тыс. тенге за 1 койко-день; за пребывание в круглосуточных стационарах – более 32,2 тыс. тенге; за лечение больного в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – около 70 тыс. тенге за 1 койко-день.

В Фонде медстрахования, отмечают, что повышение тарифа на данные услуги позволит расширить число поставщиков Фонда, активнее привлекать частные больницы к лечению пациентов с коронавирусом и пневмонией и стимулировать качество медицинской помощи в стационарах.

На данный момент Фонд медстрахования заключил договора исполнения\соисполнения с 304 инфекционными/провизорными стационарами, по Туркестанской области заключены с 30 инфекционными/провизорными стационарами.

На ежедневной основе мониторируется заполняемость коек в стационарах, задействованных в лечении Covid-19, в разрезе регионов. Данный показатель является индикатором работы местных исполнительных органов. При достижении занятости 70 процентов коечного фонда в регионе, принимаются меры по разворачиванию дополнительных коек из резерва.

Вместе с тем, согласно Клиническому протоколу 10 пересмотра №104 от 4 июля 2020 года больные с бессимптомной и легкой формой заболевания наблюдаются участковыми врачами территориальных поликлиник по месту жительства.

На стационарное лечение госпитализируются только пациенты со среднетяжелой формой и тяжелой формой Covid-19.

Также в целях доступности медицинской помощи на амбулаторном уровне при поликлиниках созданы мобильные бригады, которые оказывают комплекс медицинских услуг на дому, в том числе осмотр врача, назначение лечения, выписка рецептов, проведение манипуляций и др. Наряду с этим, предусматривается организация стационара на дому.