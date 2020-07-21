Коммунальные службы, как и во время ЧП, так и во время карантина работают в усиленном режиме.

В этом подъезде пахнет чистотой!

Как рассказали жильцы, уборкой занимается фирма, с которой они заключили договор. Оплата – 500 тенге, приезжают один раз в неделю.

Нареканий нет, все чисто, – делятся жители 196-го дома в микрорайоне Нурсат.

Жуман Канатулы, житель микрорайона «Нурсат»:» Жильцы договорились сдавать по 500 тенге. Нам четыре раза в месяц убирают подъезд. Моют лестничные площадки, стены».

Уборщица навела порядок в подъезде — зайти приятно! Жильцам остается только соблюдать чистоту и порядок. В бригаде в основном женщины. Некоторые из них жалуются, что их труд не всеми ценится. Окурки, фантики, на полу, банки и бутылки на подоконниках. Подобные проявления такой «культуры» для некоторых жильцов -норма жизни.

«Уважайте нас. У нас нелегкий труд. У нас семьи и мы рискуем здоровьем, а может и жизнью», — обращается к жителям работница коммунальной службы Ольга Середа.