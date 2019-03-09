С недавнего времени некоторые жильцы многоэтажек стали получать квитанции, в которых есть дополнительная графа: «Уборка подъездов». У одних эта сумма – 400 тенге, у других – 749 тенге ежемесячно (оплата зависит от компании и условий договора). Договор заключают жильцы добровольно. Что же происходит после подписания бумаг с клининговой компанией?

Клининг. Слово новое, но смысл работы все тот же: уборка помещений, офисов, подъездов, уборка квартир и жилья после капитального ремонта и тому подобное. В общем, все то, что связано с чистотой «за деньги». Вы платите – у вас убирают.

Итак, устроим рейд по подъездам города. Погнали!

Улица Мангельдина, дом 39. Многоквартирный четырехэтажный дом, жильцы которого, сами того не ведая, заключили договор с одной из частных компаний. Оплата – 749 тенге ежемесячно. Но как рассказала одна из жительниц дома, чистотой здесь совсем «не пахнет». А пахнет по-другому. В первом же подъезде на входе кто-то справил в уголке малую нужду и с тех пор запах аммиака «стоит» на весь подъезд. Здесь же на полу лежит отколупанная кем-то из доброхотов штукатурка. А то, как происходит уборка, жительница подъезда не видела.

Я позвонила по номеру, указанному в квитанции. Менеджер сказала, что выяснит причину и перезвонит мне. Буду надеяться, что сдержит свое слово и перезвонит.

8-Й МИКРОРАЙОН

Выбрав один из первых бросившихся мне в глаза домов, захожу в подъезд.

Первые два этажа и территория возле подъезда, конечно, замусорены до предела. В ящичке для корреспонденции лежат пустые пачки от сигарет, фантики и разного рода мусор. На третьем этаже, чему я была удивлена, – идеальная чистота и свежевымытый пол. В сушилке я увидела пожилую женщину, которая убирала инвентарь для уборки.

В разговоре выяснилось, что женщине 80 лет, на пенсии. Нанимать фирму, которая бы убирала этажи – нет возможности. Даже 400 тенге для нее имеют существенное значение. Большая часть пенсии уходит на покупку лекарств и продуктов. Внуки и дети в другом городе, и поэтому приходится самой наводить чистоту на своем лестничном пролете. Уборку проводят по очереди сами жильцы. Конечно, очень много съемных квартир в доме, и «жильцам», которые заглядывают на час-другой, точно не до чистоты в подъездах.

Все в том же 8-м микрорайоне, но в доме напротив…

Как вы видите по фото, здесь идеальные чистота и порядок: выкрашенные стены, свежеокрашенные заборчики, объявления о том, что на стенах нельзя клеить объявления и писать на них.

Позвонила в квартиру к домкому, но та не изъявила желания со мной беседовать, а лишь крикнула в домофон: «Некогда мне с вами разговаривать» и бросила трубку. Может, именно поэтому у них в подъезде идеальный порядок — руководит этим женщина, у которой характер явно «не сахар».

Как рассказали жильцы чистого подъезда, уборкой занимается фирма, с которой заключили договор. Оплата – 400 тенге, приезжают раз в неделю. «Нареканий нет, все чисто», – поделились они.

НЕТ ДЕНЕГ – НЕТ УБОРКИ!

А в 21 микрорайоне г. Шымкента проблема с уборкой подъездов никак не решится. Некому собирать деньги, как выяснилось. До этого за уборку подъездов деньги собирала одна неравнодушная жительница. Сейчас она переехала, и компания отказалась убирать подъезды, так как в этом месяце не была произведена своевременная оплата. Отмечу, что в основном там проживают пенсионеры, а есть и люди с ограниченными возможностями и силы ходить по квартирам и «выбивать» деньги есть не у многих.

УЛИЦА БАЙТУРСЫНОВА. ПРОДОЛЖАЕМ!

Как рассказывает жительница одного из домов в районе «Баян Сулу», «уборку подъездов» она оплачивает каждый месяц, а о чистоте и речи нет. Ей приходится самой каждое утро, перед тем как выйти на работу, собирать мусор. И вот такая «карусель» с пятого по первый этажи практически каждый день. Чего только нет: бумаги, огрызки от яблок, шелуха от семечек, пустые пачки от сигарет, окурки.

Я дозвонилась до компании, которая занимается уборкой данного дома. Меня уверили, что уборку они проводят 4 раза в месяц: 2 раза – влажная уборка, 2 визита – просто подметают подъезд. Видимо уборку данная компания «делает» только на словах. Жителям же данного дома стоит задуматься, а нужны ли им такие «работники»?

КРАСОТА В ПОДЪЕЗДАХ – ЕСТЬ!

К сожалению, таких подъездов в Шымкенте раз-два и обчелся. Из трех, о которых я узнала от знакомых, попала только в один.

По улице Иляева, где находится одна из знаменитых кофеен в городе, расположен двухэтажный дом. Так вот в одном из подъездов два этажа украшены жильцами. К сожалению, домкома не было дома, но попасть внутрь подъезда мне удалось. Железные двери, которые ведут в подвальное помещение, украшены искусственными лианами, на стенах висят картины, а на подоконниках стоят живые цветы. Стены аккуратно выкрашены, на полу ни соринки. Как рассказала жительница этого дома, чистоту и порядок наводят они сами. Картины и цветы никто не пытается испортить. «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», – дополнила жительница этого дома.

ГРЯЗНУЛЬ МОЖНО НАКАЗАТЬ ШТРАФОМ

«Статья 505. КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов»

1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов – влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере 30, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 40, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 месячных расчетных показателей».

Другими словами, за оставленный в подъезде или возле него мусор в пакетах, коробках, мешки со строительными отходами нарушителей можно наказать штрафом. Если нарушитель игнорирует все просьбы жильцов убрать мусор, то необходимо позвонить своему участковому, который должен будет составить административный протокол. Сумма штрафа составит 50500 тенге – 20 МРП. Согласитесь, для кого-то это сумма равна заработной плате. Так вот, чтобы не распрощаться с деньгами, необходимо соблюдать чистоту не только у себя дома, но и в подъезде.

ОПЫТ АСТАНЫ

В одном из жилых многоэтажных комплексов города Астаны живут мои знакомые. Так вот, дом у них 22-х этажный. И как столько этажей содержать в чистоте, задалась я вопросом?

«У нас чисто, но такого результата как сейчас жильцы добивались очень долго, – рассказывает Анастасия. – Чего только не было на лестничных пролетах и в лифте. Один наш «сосед» практически каждый день справлял нужду в лифте. Его удалось поймать только после того, как были поставлены камеры видеонаблюдения. С виду хороший парень, прилично одет, но видимо были какие-то психические отклонения. Этот позорный ролик попал в социальные сети, и после этого парень переехал. Надеюсь, что после такого казуса он прекратит свои «похождения».

Если компании, с которыми вы заключили договор на обслуживание, недобросовестно выполняют обязательства, а только требуют оплату, то смело отказывайтесь от их «услуг».

Хотим вам напомнить, что в квитанциях вы найдете не только сумму ежемесячной оплаты, но также адрес и телефон обслуживающей компании. Не стесняйтесь нарушить их покой – звоните им со своими претензиями.

К сожалению, найти хорошую фирму очень сложно. Нужно самим интересоваться у знакомых или же методом проб искать на рекламных сайтах. Их там очень и очень много.

А жителям, которые сами убирают свои подъезды за грязнулями, рекомендуем распечатать объявление такого типа: «Бросая мусор в подъезде, не забудь хрюкнуть».

Чистых вам подъездов и добросовестных работников!

Наталья Провозина