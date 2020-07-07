Как известно, в связи с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране большинство мероприятий проводятся в онлайн-формате.

Одна из них — акция по выкупу оружия, находящегося в незаконном обороте. В ходе мероприятия, стартовавшего с 1 июля, местные жители сдали туркестанским стражам порядка 146 единиц оружия. В том числе 128 единиц гладкоствольного охотничьего оружия и 18 единиц нарезного.

К примеру, житель Созакского района Макулбек Серикулы добровольно сдал охотничье гладкоствольное ружье 12 калибра. А, в Жетысайском районе сельчанин Магауя Илимулы переделал на добровольной основе два гладкоствольных охотничьих ружья. В настоящее время оружие направлено на экспертизу, впоследствии будет принято решение о выплате гражданам денежного вознаграждения.

Напомним, что за добровольную сдачу предметов вооружения государством предусмотрена соответствующая выплата за каждую единицу оружия. Также граждане, изъявившим желание добровольно сдать незарегистрированное оружие, не приходя к нам, могут обратиться по телефонам 8-778-991-66-66, 8-775-287-16-37 или 102. Выплаты вознаграждения гражданам, добровольно сдавших предметы вооружения, будет осуществляться путем зачисления на указанные ими счета. Кроме того, граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Если у вас имеется незарегистрированное, оставшееся в наследство от родителей или найденное незаконно хранящиеся оружие, то его необходимо сдать в соответствующие органы.