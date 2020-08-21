В городе Туркестан строится ряд спортивных объектов, позволяющих проводить на высоком уровне республиканские, международные и массовые спортивные соревнования.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта на прошедшем брифинге в региональной службе коммуникаций А. Бердашев.

По его словам, в числе строящихся спортивных объектов — «Центральный стадион» на 7 тыс мест. Объект, возводимый Фондом НААГК «Самрук-Казына», будет сдан в эксплуатацию в сентябре по установленному графику. Также в этом году распахнет свои двери «Дворец спорта» с крытым бассейном, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

На территории города ведется строительство еще 13 спортивных объектов на общую сумму 515 млн 121 тысяч. В том числе мини-футбольные площадки и теннисные корты.

На сегодняшний день во дворах многоэтажных домов микрорайона «Отырар » появились 9 открытых игровых площадок. Они уже сданы в эксплуатацию.

Такие спортивные объекты строятся не только в областном центре, но и городах, районах области. На сегодняшний день в области зарегистрировано 68 спортивных учреждений государственной собственности. В целом количество спортивных объектов достигло 4433. По словам руководителя управления по развитию массового спорта, эти спортивные объекты способствуют выходу спортсменов на международный уровень, которые будут на спортивных площадках мира отстаивать честь страны.

«Для развития массового спорта в области за первое полугодие 2020 года проведено 1062 спортивно-массовых мероприятий, в которых принял участие 139121 человек, в том числе в сельской местности проведено 714 спортивных мероприятий с охватом 97987 людей. Также в регионе количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 629130 человек, охват населения всех возрастов области спортом составляет 31,1%», – сказал А. Бердашев.

В целом в области развивается 56 видов спорта. Из них 28-Олимпийские, 28-неолимпийские.

Стоит отметить, что спортсмены региона приняли участие в чемпионатах страны, завоевали 63 золотые, 57 серебряных и 66 бронзовых медалей. Также, за 6 месяцев 2020 года подготовлен 1 мастер спорта международного класса, 21 мастер спорта Республики Казахстан, 47 кандидатов в мастера спорта.

А для участия в летних Олимпийских играх 2021 года в столице Японии в городе Токио, уже сейчас определен 21 претендент. В настоящее время с ними ведется соответствующая подготовительная работа.