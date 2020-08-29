28 августа текущего года на набережной реки Котырбулак города Кентау продолжились рейдовые мероприятия, передает Otyrar.KZ.

В ходе мероприятия была проведена разъяснительная работа по недопущению возгораний в неустановленных местах, соблюдению общих эколого-санитарных требований безопасности.

Кроме того, специалистами Департамента были розданы памятки о правилах поведения на природе.

Также при активном участии экоамбассадора Департамента по Туркестанской области эковолонтеры волонтерских организаций «Орнек» и «Асар» провели уборку вдоль реки.