Болат Абишевич Назарбаев
Назарбаев Болат Абишевич
Последняя должность: Руководитель холдинга «BN Invest»
Дата рождения: 23.03.1953
Место рождения: КазССР; Алматинская область
Семейное положение, родственные связи:

·      Отец:Назарбаев Абиш (1903-1971)

·      Мать: Назарбаева Альжан (1910-1977)

·      Жена: Назарбаева Гульжан Тулегеновна (1955-2020)

·      Дети: Абишева Гульмира Болатовна (1975 г.р.), Назарбаева Кундуз Болатовна (1976 г.р.), Назарбаев Нурбол Болатович (1983 г.р.)
Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·      Сельскохозяйственный техникум (с. Шамалган, 1970)

Механик

·     Юридический институт «Фемида» (г.Караганда, 2000)

Специальность правоведение, юрист
Трудовой стаж:

·      Механик, старший механик, бригадир, заместитель директора совхоза «Шамалган» (1973-1988 гг.);

·      Заместитель директора хлебозавода г. Каскелен (1988-1989 гг.);

·      Предпринимательская деятельность – заготовка и реализация шкур мелкого рогатого скота (1989-1992 гг.);

·      Вице-президент ТОО «Инкар Агро» (1992-1997 гг.);

·      Директор холдинга «BN Invest» (1997 г. – по настоящее время).
Прочие должности:

·      Основатель Общественный Фонд «Салиқалы ұрпақ» (2016 г.).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

·      Орден «Парасат» (2016),

·      Медали «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015), «25 лет Независимости Республики Казахстан» (2016).

·     «Почетный гражданин Карасайского района»,  2010

·     «Почетный гражданин Алматинской области»,  2012
Воинская служба, звания:

·       Срочная служба в армии (1971-1973 гг);

·      Награжден нагрудными знаками «Гвардия», «Отличник Советской Армии».

 

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