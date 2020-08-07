Назарбаев Болат Абишевич

· Сельскохозяйственный техникум (с. Шамалган, 1970)

Трудовой стаж: · Механик, старший механик, бригадир, заместитель директора совхоза «Шамалган» (1973-1988 гг.); · Заместитель директора хлебозавода г. Каскелен (1988-1989 гг.); · Предпринимательская деятельность – заготовка и реализация шкур мелкого рогатого скота (1989-1992 гг.); · Вице-президент ТОО «Инкар Агро» (1992-1997 гг.); · Директор холдинга «BN Invest» (1997 г. – по настоящее время).