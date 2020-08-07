|Назарбаев Болат Абишевич
|Последняя должность: Руководитель холдинга «BN Invest»
|Дата рождения: 23.03.1953
|Место рождения: КазССР; Алматинская область
|Семейное положение, родственные связи:
· Отец:Назарбаев Абиш (1903-1971)
· Мать: Назарбаева Альжан (1910-1977)
· Жена: Назарбаева Гульжан Тулегеновна (1955-2020)
· Дети: Абишева Гульмира Болатовна (1975 г.р.), Назарбаева Кундуз Болатовна (1976 г.р.), Назарбаев Нурбол Болатович (1983 г.р.)
|Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Сельскохозяйственный техникум (с. Шамалган, 1970)
Механик
· Юридический институт «Фемида» (г.Караганда, 2000)
Специальность правоведение, юрист
|Трудовой стаж:
· Механик, старший механик, бригадир, заместитель директора совхоза «Шамалган» (1973-1988 гг.);
· Заместитель директора хлебозавода г. Каскелен (1988-1989 гг.);
· Предпринимательская деятельность – заготовка и реализация шкур мелкого рогатого скота (1989-1992 гг.);
· Вице-президент ТОО «Инкар Агро» (1992-1997 гг.);
· Директор холдинга «BN Invest» (1997 г. – по настоящее время).
|Прочие должности:
· Основатель Общественный Фонд «Салиқалы ұрпақ» (2016 г.).
|Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Парасат» (2016),
· Медали «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015), «25 лет Независимости Республики Казахстан» (2016).
· «Почетный гражданин Карасайского района», 2010
· «Почетный гражданин Алматинской области», 2012
|Воинская служба, звания:
· Срочная служба в армии (1971-1973 гг);
· Награжден нагрудными знаками «Гвардия», «Отличник Советской Армии».