«Токал» Болата Назарбаева призналась в наркомании, роскошных подарках и помощи Кайрату Нуртасу

Казахстанская певица Динара Альжан, которую называют бывшей неформальной женой Болата Назарбаева, рассказала о своих отношениях, роскошных подарках от брата экс-президента, кокаине и как ей удалось вытащить Кайрата Нуртаса от игромании.

Пикантные подробности певица рассказала в интервью Youtube каналу Уақыт көрсетеді. Динара Альжан говорит, что отношения с Болатом Назарбаевым завязались в 2016 году. С первых дней щедрый ухажер одаривал Динару роскошными подарками: 1 млн долларов, Lexus стоимостью 120 тысяч долларов и дом в центре Алматы площадью 360 квадратных метров с 15 сотками земли.

«Он попросил руки у моей матери, мы совершили никах. Все было хорошо. У меня еще дочь есть, не от Болата. Многие называют его страшным человеком, даже педофилом. Он очень добрый, даже в интимных отношениях никогда не было давления. Однажды у меня случился выкидыш, и я боялась об этом рассказать, боялась что потеряю его. Он достойно отреагировал, сказав, мол, значит так суждено, будет еще ребенок», — спокойно рассказывает певица журналисту.

Динаре удалось купить дом матери, машину брату и погасить кредиты своих родных на деньги экс-мужа. Женщина даже рассказала, как помогла известному певцу Кайрату Нуртасу, когда тот проиграл крупную сумму денег в казино.

«Меня с ним познакомил певец Кентал. Мы приехали в казино, там сидел Кайрат, я была в шоке, это же звезда и мне стало его даже жаль. Молодость, с кем не бывает. Я дала ему свою машину, рядом был нотариус, все оформили. На следующий день Кайрат Нуртас вернул мне автомобиль и сказал, что я связалась не с теми людьми. После этого еще было, что Болат дал ему крупную сумму денег. Может чуть больше или меньше 400 тысяч долларов. Кайрошу нужна была помощь, он стал игроманом, его подсадили. Мы сдружились и я хотела ему помочь».

Дальше Динара рассказала, что Кентал помог ей влиться в новую компанию, где были девушки и парни из шоу-бизнеса.

«Мы сидели в ресторане «Золото». Я «обмывала» машину, пила вино, опьянела. Мне предложили кое-что понюхать, мол я сразу должна отрезветь. Это было первое знакомство с кокаином. Все было будто в кино. Сама я с 13 лет читала намаз, но бросила намаз, дома у меня все читают намаз, никто не пьет, не курит, такого не видела раньше. Поднялось настроение. В общем, закрыла счет», — рассказала Динара.

По словам Динары, трижды кокаином угощали друзья, а после пропали. У нее развилась зависимость и каждые 2-3 дня Динара заказывала новую дозу с доставкой на дом. В случившемся женщина винит только себя, ведь несмотря на окружение она сама не смогла противостоять наркомании.

«Меня подсадили, но я сама виновата в этом. Я же жена Болата Назарбаева, как я могла пойти на такое. Думала попробую один раз и все. Потом меня вызвал Болат, я сильно исхудавшая пришла к нему. Он спросил, что со мной, но у меня не хватило духа признаться ему. Он дал мне денег. Сейчас я думаю, почему когда была возможность, я не открыла бизнес полезны для людей, хотя бы садик открыла бы», — говорит Динара.

Отношения с братом экс-президента закончились спустя 2 года.

«В один день он позвал меня в офис. При входе я заметила машину Кайрата Нуртаса и его помощника. Он покивал головой и сказал, мол, ну я поняла. От туда вышел Кайрат, и я зашла к нему. Болат сказал мне: «Я все знаю, мы с тобой разводимся. Ты свободна. Я ничего не сказала, и мы остались ни с чем с дочерью», — рассказывает певица.

После случившегося Динара и ее дочь остались в буквальном смысле слова на улице. Дом, дорогие подарки, машину: всё отобрали. Бывшая жена Болата Назарбаева надеется, что возможно ее история сможет предостеречь молодых людей от необдуманных поступков, наркозависимости, плохой компании и пустой растраты денег.