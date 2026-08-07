Головные уборы в школе не допускаются: родителям напомнили требования к форме

В Казахстане напомнили требования к обязательной школьной форме в организациях среднего образования. Система обучения и воспитания в школах страны носит светский характер.

Требования к школьной форме предусматривают единый подход к ее ношению и обязательны для соблюдения учащимися. Форма для мальчиков и девочек подразделяется на повседневную, праздничную и спортивную.

При выборе одежды должны учитываться возраст учащихся, климатические условия, температурный режим в школе, место проведения занятий и требования безопасности.

Фасон школьной формы каждая организация образования определяет с участием попечительского совета, родительского комитета и органов школьного самоуправления. Решение утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. Изменения в требования к форме также должны согласовываться с соответствующими советами.

При этом школа не вправе навязывать родителям конкретного производителя или продавца. Семьи могут самостоятельно выбирать, где приобретать школьную форму и продукцию какого производителя покупать.

Для детей из социально уязвимых категорий предусмотрена государственная помощь на приобретение школьной формы, обуви и учебных принадлежностей в рамках Фонда «Всеобуч».

Перед началом 2026–2027 учебного года поддержкой планируется охватить около 450 тысяч детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге.

Отдельные требования касаются безопасности. Школьная форма не должна содержать фурнитуру и аксессуары, которые могут стать причиной травм. Кроме того, согласно правилам, установленным уставами организаций образования, учащимся не разрешается находиться в здании школы в головных уборах.

В соответствии с законом «Об образовании» родители обязаны соблюдать правила, установленные уставом организации образования, в том числе требования к обязательной школьной форме.