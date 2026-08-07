В Казахстане снизились цены на 589 лекарственных препаратов

В июле в Казахстане зафиксировано снижение розничных цен на 589 лекарственных препаратов. Мониторинг охватил 2 555 наименований в аптеках 20 регионов страны.

Почти половина отслеживаемых препаратов — 1 267 наименований — сохранили прежнюю стоимость. При этом 147 лекарств подешевели более чем на 20%, еще 198 — на 10–20%, а 244 препарата — на 5–10%.

Снижение стоимости затронуло в том числе препараты, применяемые при лечении инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта.

Так, Зитмак 250 мг №6 подешевел на 24,25%, Цефтриаксон 1 г — на 22,03%, Пантап 20 мг №14 — на 20,1%.

Цена Лизиноприла-ЛФ 20 мг №10 снизилась на 14,7%, Энапа 5 мг №10 — на 13,27%, Пульмикорта 0,25 мл — на 11,09%, Амоксиклава 875 мг/125 мг — на 6,86%.

Фактические цены на лекарства отслеживаются с помощью системы маркировки и прослеживаемости. Она позволяет контролировать движение препаратов, их наличие в медицинских организациях и аптеках, а также сравнивать стоимость с установленными государством предельными ценами.

По словам председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Бауыржана Джусипова, цифровые инструменты позволяют оперативно отслеживать ситуацию на фармацевтическом рынке и выявлять случаи превышения предельных цен.

Покупатели также могут самостоятельно проверить информацию о препарате через мобильное приложение Naqty Onim. В нем доступны сведения о производителе и дистрибьюторе, аптеке, где продается лекарство, а также его предельной розничной цене.

Одновременно Минздрав пересмотрел подход к государственному регулированию стоимости лекарств. Основное внимание теперь уделяется социально значимым и наиболее востребованным препаратам. В настоящее время ценовому регулированию подлежат 3 039 рецептурных лекарственных средств. Из-под регулирования выведены 4 918 наименований, включая безрецептурные препараты и рецептурные лекарства стоимостью до одного МРП.

За первое полугодие 2026 года выявлено шесть случаев превышения установленных цен. Нарушителей привлекли к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 1,4 млн тенге.

Работа по обеспечению доступности лекарств продолжается совместно с производителями, дистрибьюторами и аптечными организациями. В конце июля Минздрав обсудил с участниками фармацевтического рынка стабильность поставок и меры по недопущению необоснованного роста цен.