В Туркестане строят аквапарк международного уровня

Туркестан делает ставку на развитие туризма. В специальной экономической зоне Turan продолжается строительство современного аквапарка и масштабного развлекательного комплекса, который после запуска сможет принимать до 200 тысяч посетителей в год.

Ход реализации проекта проинспектировал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Во время посещения строительной площадки глава региона поручил инвестору и ответственным управлениям обеспечить высокое качество работ, завершить строительство в установленные сроки, уделить особое внимание инженерной инфраструктуре, безопасности, благоустройству территории и созданию комфортных условий для будущих гостей комплекса.

Представители компании-инвестора ознакомили акима с этапами строительства и основными параметрами проекта.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, реализация проекта рассчитана до 2028 года, а общий объём инвестиций превышает 13 миллиардов теңге: «После полного завершения проекта комплекс сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно, а также обеспечит создание новых рабочих мест. Полностью завершить строительство планируется в 2028 году. Стоимость проекта составляет 13,4 млрд теңге. Ожидается, что реализация масштабного проекта придаст новый импульс развитию Туркестана как международного туристического центра и повысит инвестиционную привлекательность региона».

Комплекс разместится на территории площадью почти 12 гектар и будет строиться в три этапа. Работы стартовали в марте этого года, а первую очередь планируют открыть уже в августе. Для посетителей станут доступны центр приема и регистрации, раздевалки, зона отдыха с бассейнами, водные аттракционы и круговой аквапарк.

Сейчас строительство первой очереди находится на завершающей стадии. В дальнейшем на территории комплекса появятся семейные зоны отдыха, гостиница, ресторан, современные водные горки и бассейны с искусственными волнами.