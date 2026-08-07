Шымкент стал лидером по снижению цен на социальные продукты

По состоянию на 5 августа 2026 года в Казахстане за неделю снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров.

Наиболее заметно подешевели огурцы — на 2,4% и белокочанная капуста — на 2,1%. Цены на помидоры и картофель снизились на 1,7%, бескостную говядину — на 0,4%, яблоки — на 0,3%, гречневую крупу — на 0,2%, сметану — на 0,1%.

Стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта, говядины с костями, куриного мяса, мясного фарша, творога, кефира и чая за неделю не изменилась.

Снижение общего уровня цен на социально значимые продукты зафиксировано в нескольких городах страны.

Больше всего продукты подешевели в Шымкенте — на 0,4%. В Павлодаре и Талдыкоргане снижение составило по 0,2%, в Актобе, Кокшетау, Конаеве и Костанае — по 0,1%.

В Алматы, Актау, Атырау, Жезказгане, Усть-Каменогорске, Караганде, Петропавловске и Таразе цены остались на уровне предыдущей недели.

Средняя стоимость огурцов по Казахстану составила 483 тенге за килограмм. Самая низкая цена зафиксирована в Шымкенте — 321 тенге.

Репчатый лук в среднем по стране стоит 200 тенге за килограмм. Дешевле всего его можно приобрести в Туркестане — за 138 тенге и Кызылорде — за 164 тенге.

Средняя стоимость белокочанной капусты составляет 191 тенге за килограмм. Минимальная цена зарегистрирована в Туркестане — 143 тенге.

Помидоры в среднем по Казахстану стоят 529 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Таразе — 310 тенге, а также Шымкенте и Туркестане — по 324 тенге.

Средняя стоимость говядины с костями по стране составляет 3 778 тенге за килограмм, баранины, включая бескостную, — 4 493 тенге.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Мониторинг проводится во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице.