Наличие бесплатных лекарств в Шымкенте можно проверить онлайн

Жителям Шымкента стали доступны новые цифровые сервисы, с помощью которых можно проверить наличие лекарств и получить информацию о бесплатных препаратах.

Чат-боты в Telegram и WhatsApp разработаны «СК-Фармацией» для повышения доступности информации о лекарственном обеспечении. Сервисы позволяют получать необходимые сведения дистанционно и работают круглосуточно.

С помощью чат-ботов жители Шымкента могут проверить наличие необходимых препаратов, получить информацию о выписанных по рецепту лекарствах, а также ознакомиться с перечнем медикаментов, предоставляемых бесплатно в рамках государственной системы здравоохранения.

Кроме того, через сервис можно направить обращение в контакт-центр. Информация доступна на казахском и русском языках.

Ожидается, что внедрение цифровых сервисов позволит сократить время поиска информации о лекарствах, повысить прозрачность системы лекарственного обеспечения и улучшить качество обслуживания пациентов.

Воспользоваться сервисами можно через чат-боты в Telegram и WhatsApp либо перейдя по соответствующему QR-коду.

Дополнительную информацию жители могут получить в контакт-центре по номеру 1439.