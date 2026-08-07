Аким Туркестанской области встретился с жителями Кентау, где выслушал проблемные вопросы горожан

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Кентау, где выслушал предложения и проблемные вопросы горожан. Но после встречи в социальных сетях появилось видео одного из жителей, который заявил, что не смог лично обратиться к главе региона.

Узнав об этом, аким области пригласил мужчину на отдельный прием. Вместе с руководителями профильных ведомств он рассмотрел обращение и разъяснил порядок решения вопроса.

Житель Кентау Туралы Айтжанов просит изменить целевое назначение принадлежащего ему трехгектарного земельного участка, расположенного при въезде в город, с сельскохозяйственного на коммерческое. С этим вопросом он уже неоднократно обращался как к акиму Кентау, так и к акиму области.

Ранее ему разъяснили нормы законодательства и предложили альтернативный земельный участок, однако от этого варианта он отказался. Во время приема специалисты вновь подробно рассмотрели ситуацию. Выяснилось, что согласно действующему генеральному плану участок находится в водоохранной зоне.

Поэтому изменить его целевое назначение сейчас невозможно — это противоречит требованиям законодательства.

Нуралхан Кушеров подробно разъяснил жителю, почему изменить назначение участка на данном этапе невозможно и какие процедуры необходимо пройти: «Мы уже встречались с вами в прошлом году. Тогда вам предлагали альтернативный земельный участок, но вы отказались. Что изменилось сейчас? У меня на руках тот же генеральный план, что и у вас. Вы спрашиваете, когда он будет изменен. Работа над изменением генерального плана начнется, затем в течение года будет разрабатываться проект и проходить государственная экспертиза. Мы постараемся завершить эту работу примерно за год. Земельный участок находится у вас в частной собственности, и вы хотите изменить его целевое назначение. Но если завтра кто-то захочет там что-то построить, пока не внесены изменения в генеральный план и не проведены все необходимые процедуры, это невозможно. Вы хотите использовать участок в коммерческих целях, для этого сначала должны вступить в силу соответствующие изменения. Этот участок расположен на въезде в город. Это первое, что видят люди, приезжая в Кентау. Поэтому важно, чтобы эта территория выглядела достойно».

В областном акимате пояснили: после внесения изменений в генеральный план Кентау и получения всех необходимых заключений уполномоченных государственных органов обращение заявителя вновь рассмотрят в установленном законом порядке.

После личного приема Туралы Айтжанов отметил, что получил ответ на свой главный вопрос — когда планируется завершить изменение генерального плана города: «Благодарю акима и всех, кто помог организовать эту встречу. Мой земельный участок сейчас относится к землям сельскохозяйственного назначения, поэтому, пока не изменен генеральный план, изменить его целевое назначение невозможно. Мне было важно услышать это непосредственно от главы области. На мой вопрос мне ответили, что работы по изменению генерального плана планируют полностью завершить к концу 2027 года. Именно этот ответ я и хотел получить».

Аким региона заверил, что каждое обращение жителей находится на контроле и рассматривается индивидуально. Но любые решения будут приниматься исключительно в рамках действующего законодательства.