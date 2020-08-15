Песни Виктора Цоя стали символом «перемен», которых требовало поколение 90-х.

Но даже через 30 лет после гибели человека-легенды слова его произведений не потеряли актуальности, а поклонники свято верят, что Цой жив. Ведь продолжают жить песни «Кино», а сам Цой живет в их словах. Он стал героем вне времени. И сколько бы десятилетий не прошло, 15 августа его фанаты собираются, чтобы отметить День памяти Виктора Цоя.

День памяти

Простой ленинградский парень, благодаря своему таланту поэта, певца, актера и художника, стал «голосом» целой эпохи. Ведь он говорил от имени своего поколения, передавая те эмоции и надежды, которые тревожили каждого. Он начинал сочинять свои произведения в котельной, в 80-х пел в узких кругах на московских и питерских квартирниках, а в начале 90-х уже собирал стадионы.

Особой популярностью Цой стал пользоваться после выхода фильмов «Игла», «Асса». А под словами: «Мы ждем перемен», – готовы были подписаться миллионы.

Мы ждем перемен

Виктору было всего лишь 28 лет, когда жизнь оборвалась, но он так и остался в сердцах звездой по имени Солнце. Это случилось 15 августа 1990 года. Ранним утром он возвращался с рыбалки на большой скорости на своем «Москвиче» и врезался в рейсовый автобус, не справившись с управлением.

Поклонники не верили в гибель своего кумира, и под надписью на стене: «Виктор Цой погиб», – появился протест: «Цой жив». С тех пор ежегодно 15 августа – в день гибели кумира – все, кому близко его творчество, собираются, чтобы почтить память певца.

Традиции Дня памяти

Поклонники творчества рок-музыканта собираются в местах, которые прямо или косвенно связаны с его творчеством и жизнью. Они исполняют любимые песни под гитару, вспоминают о своем кумире. Песни звучат в компаниях, подворотнях, кафе, с малых и больших сцен.

Могила на Богословском кладбище

Люди несут цветы на могилу, которая находится на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Приходят к стенам памяти, расположенным в Москве, Питере и других городах России, Белоруссии, Украины, чтобы зажечь поминальные свечи.

Стена памяти

По телевидению 15 августа транслируют художественные и документальные фильмы с участием или посвященные Виктору Цою. Популярные певцы и группы во время памятных концертов исполняют песни в новой аранжировке.

30 лет прошло со дня гибели легендарного исполнителя, но интерес к его творчеству не стал меньше. Поэтому в День памяти Виктора Цоя собирается все больше поклонников уже нового поколения.