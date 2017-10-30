Концерт песен группы «Кино» прошел в Шымкенте. Единственный и официальный трибьют группы рок-коллектив «Солнечные дни» приехал в наш город из Санкт-Петербурга. Десятки шымкентцев прониклась музыкальной атмосферой 80-х, которую создавал легендарный певец Виктор Цой.

«Цой жив!» — выкрикивали шымкентцы и не могли усидеть на месте. Исполнение песен группы «Кино» вокалистом и инструменталистами рок-коллектива «Солнечные дни» никого не оставило равнодушным. Поклонники творчества советского рок-музыканта Виктора Цоя не сумели усидеть на месте и направились к сцене. А кто остался в креслах, активно аплодировал оттуда.

Музыкальная рок-группа с первых нот расположила к себе шымкентцев. А после первой песни главный солист Игорь Соколов признался, что является нашим земляком, чем еще больше породнился с аудиторией.

«Эмоции просто переполняют. Мало того, что спустя 38 лет я вернулся на Родину, где я родился, это просто непередаваемые ощущения. Это праздник, как будто второй день рождения, вот серьезно… То, что мы делаем, мы делаем с душой. Стараемся это перенести аудитории и слушателям, которые нас любят и ценят, приезжают на наши концерты даже с других городов. Это очень приятно, но я говорю, сегодня — это самый самый лучший день в моей жизни наверно», — делится главный солист группы «Солнечные дни» Игорь Соколов.

Один из лучших дней был и для зрителей. Ведь песни Виктора Цоя — это целая эпоха, которая была яркой вспышкой в жизни целого поколения не одной страны. Он был своеобразным идолом, проявлением свободы для людей. Несмотря на то, что Виктор Цой был звездой, собирал концерты, давал гастроли, он все равно имел статус «парня с соседнего двора», был близок каждому духовно, пел для людей и про людей.

«Не могли не воспользоваться такой возможностью. Как только увидела в Инстаграме, сразу бросилась за билетами. Потрясающий концерт, потрясающие исполнители. Ребята прям вообще молодцы. Я в восторге, протанцевала весь концерт… Мои братья слушали, они меня заразили этим исполнителем. Когда узнала о его гибели, очень переживала. Помню, мне было 10 лет. Я прям рыдала, плакала», — вспоминает зрительница концерта Валентина Касенова.

«Все супер, все замечательно, классная группа, все нравится… Виктор Цой вообще повлиял на жизнь во многом, его песни. Вообще мой самый любимый певец. Жалко, конечно, он ушел рано», — говорит зритель Денис Касенов.

Слава Цоя его, определенно, пережила. Ведь сегодня его знает не одно поколение. Этот концерт, посвященный певцу и его группе, для поколений, живущих в Шымкенте действительно стал огромным праздником. А организовал его скромный мужчина, для которого такая работа хоть и не впервой, но не всегда, как признается сам организатор, так успешна реализована.

«Я организовываю те концерты, которые мне нравятся. Я конечно провожу маркетинг, считаюсь со мнением населения, кто часто ходит на концерты. Мне как-то нравятся эти песни, и я делаю это. Даже если я проигрываю, даже если не собираю залы, я провожу концерты. Конечно, бывают случаи, когда мы и не собираем залы. Но все концерты проходят на отличном уровне. Все те, кто приходят на наши концерты, все уходят довольные», — рассказывает организатор концерта Искандер Баябилов.

Довольны были и наши горожане. Словно встряхнули стариной и в молодость вернулись. Но как же удалось привезти к нам в город единственную официальную группу, в песенном составе которой есть композиции легендарной группы 80-х «Кино»? Организовав концерты Вячеслава Бутусова в Астане, Алматы и Караганде, мужчине посчастливилось познакомиться с рок-группой «Юпитер» во главе с Юрием Каспаряном. Последний был хорошо знаком с группой «Солнечные дни». С ними у организатора и завязался продуктивный диалог, который привел их к мысли провести концерт песен группы Виктора Цоя.

«Мы люди того поколения. Нам очень нравились его песни. Мы всегда собирались, кучковались во дворах, играли на гитаре. Хотя я сам не играл, я был большим поклонником, мне очень нравилось. Так получилось, что я случайно оказался в культурной жизни Алматы, начал заниматься организацией концертов», — говорит организатор концерта Искандер Баябилов.

Видимо не зря. Иначе такого вечера у многих казахстанцев просто бы не было.

Зарина Шарипова