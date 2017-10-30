Концерт песен группы «Кино» прошел в Шымкенте

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Концерт песен группы

Концерт песен группы «Кино» прошел в Шымкенте. Единственный и официальный трибьют группы рок-коллектив «Солнечные дни» приехал в наш город из Санкт-Петербурга. Десятки шымкентцев прониклась музыкальной атмосферой 80-х, которую создавал легендарный певец Виктор Цой.

«Цой жив!» — выкрикивали шымкентцы и не могли усидеть на месте. Исполнение песен группы «Кино» вокалистом и инструменталистами рок-коллектива «Солнечные дни» никого не оставило равнодушным. Поклонники творчества советского рок-музыканта Виктора Цоя не сумели усидеть на месте и направились к сцене. А кто остался в креслах, активно аплодировал оттуда.

Музыкальная рок-группа с первых нот расположила к себе шымкентцев. А после первой песни главный солист Игорь Соколов признался, что является нашим земляком, чем еще больше породнился с аудиторией.

«Эмоции просто переполняют. Мало того, что спустя 38 лет я вернулся на Родину, где я родился, это просто непередаваемые ощущения. Это праздник, как будто второй день рождения, вот серьезно… То, что мы делаем, мы делаем с душой. Стараемся это перенести аудитории и слушателям, которые нас любят и ценят, приезжают на наши концерты даже с других городов. Это очень приятно, но я говорю, сегодня — это самый самый лучший день в моей жизни наверно», — делится главный солист группы «Солнечные дни» Игорь Соколов.

Концерт песен группы "Кино" прошел в Шымкенте

Один из лучших дней был и для зрителей. Ведь песни Виктора Цоя — это целая эпоха, которая была яркой вспышкой в жизни целого поколения не одной страны. Он был своеобразным идолом, проявлением свободы для людей. Несмотря на то, что Виктор Цой был звездой, собирал концерты, давал гастроли, он все равно имел статус «парня с соседнего двора», был близок каждому духовно, пел для людей и про людей.

«Не могли не воспользоваться такой возможностью. Как только увидела в Инстаграме, сразу бросилась за билетами. Потрясающий концерт, потрясающие исполнители. Ребята прям вообще молодцы. Я в восторге, протанцевала весь концерт… Мои братья слушали, они меня заразили этим исполнителем. Когда узнала о его гибели, очень переживала. Помню, мне было 10 лет. Я прям рыдала, плакала», — вспоминает зрительница концерта Валентина Касенова.

«Все супер, все замечательно, классная группа, все нравится… Виктор Цой вообще повлиял на жизнь во многом, его песни. Вообще мой самый любимый певец. Жалко, конечно, он ушел рано», — говорит зритель Денис Касенов.

Слава Цоя его, определенно, пережила. Ведь сегодня его знает не одно поколение. Этот концерт, посвященный певцу и его группе, для поколений, живущих в Шымкенте действительно стал огромным праздником. А организовал его скромный мужчина, для которого такая работа хоть и не впервой, но не всегда, как признается сам организатор, так успешна реализована.

«Я организовываю те концерты, которые мне нравятся. Я конечно провожу маркетинг, считаюсь со мнением населения, кто часто ходит на концерты. Мне как-то нравятся эти песни, и я делаю это. Даже если я проигрываю, даже если не собираю залы, я провожу концерты. Конечно, бывают случаи, когда мы и не собираем залы. Но все концерты проходят на отличном уровне. Все те, кто приходят на наши концерты, все уходят довольные», — рассказывает организатор концерта Искандер Баябилов.

Довольны были и наши горожане. Словно встряхнули стариной и в молодость вернулись. Но как же удалось привезти к нам в город единственную официальную группу, в песенном составе которой есть композиции легендарной группы 80-х «Кино»? Организовав концерты Вячеслава Бутусова в Астане, Алматы и Караганде, мужчине посчастливилось познакомиться с рок-группой «Юпитер» во главе с Юрием Каспаряном. Последний был хорошо знаком с группой «Солнечные дни». С ними у организатора и завязался продуктивный диалог, который привел их к мысли провести концерт песен группы Виктора Цоя.

Концерт песен группы "Кино" прошел в Шымкенте

«Мы люди того поколения. Нам очень нравились его песни. Мы всегда собирались, кучковались во дворах, играли на гитаре. Хотя я сам не играл, я был большим поклонником, мне очень нравилось. Так получилось, что я случайно оказался в культурной жизни Алматы, начал заниматься организацией концертов», — говорит организатор концерта Искандер Баябилов.

Видимо не зря. Иначе такого вечера у многих казахстанцев просто бы не было.

Зарина Шарипова

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4 Комментариев Включено "Концерт песен группы «Кино» прошел в Шымкенте"

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b077

Увидела афишу на площади только в день концерта, не успела пойти. Юрий Каспарян, кстати, гитарист группы «Кино»… Да песни их, особенно трёх последних альбомов, это дыхание великих времён, когда одна глава истории сменяла другую. Великая группа… В этих песнях сильны слова, мелодии, аранжировки, игра… Эти песни наполнены духом. И этот период жизни, и эти эмоции не сравнимы ни с чем, они с нами навсегда. Завораживает магия пророчества самих песен. Просто послушайте «Сказка», «Печаль» или «Звезда по имени Солнце» а ведь написаны они за год до аварии, в которую попал Цой. Откуда он это знал?

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11 дней 7 часов назад
Д`Эрлет

Если быть честным, то половина мелодий просто украдена у The Cure, но кто их в СССР знал. Вот хоть обминусуйтесь, но против фактов не попрешь.

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10 дней 9 часов назад
b077

Их стиль мелодий чисто в стиле советского рока, и никаких западных мотивов там нет… Конечно, искусство может быть воспринято каждым по-своему. Если Вам так кажется — ради Бога. А как же тексты, они их то же у западых групп брали? Лично я «Кино» ценю за потрясающие тексты (на русском лучше и не скажешь), за музыку и за голос. И, кстати, минус я Вам не ставила.

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5 часов 53 минут назад
b077
Сам Виктор Цой — удивительный пример, как человек находит своё предназначение, как тихий парень-интроверт из простой семьи становится звездой. С детства ходил в художественную школу. Всё думал стать художником. Но в подростковом периоде, когда нужно было определяться, целыми днями проводил дома, о чём-то думал, не знал, что делать. Одна из первых песен, которые он сочинил, кажется, называлась «Мама, я лентяй». Серьёзно музыкой не занимался, что-то напевал в ванной, по воспоминаниям отца. Особо это увлечение не афишировал как бы, не понтовался, а просто однажды начал выражать то, что проснулось в нём великим звуком — звуком мысли и звуком нот. Когда оно… Показать весь текст »
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11 дней 7 часов назад
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