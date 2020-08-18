С 17 августа в Казахстане возобновлена деятельность объектов водного транспорта, передает Otyrar.KZ.

Собственники водного транспорта обязаны обеспечить соблюдение карантинных мер среди пассажиров и обслуживающего персонала:

допуск на объекты водного транспорта пассажиров, согласно установленных посадочных мест;

соблюдение социальной дистанции между пассажирами на расстоянии не менее 1 метра друг от друга при посадке и высадке;

обязательное соблюдение масочного режима пассажирами и работниками;

Не допускать к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций.

Провести инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID 19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены.

Необходимо наличие запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств.

Садвакас Байгабулов — главный государственный санитарный врач на транспорте