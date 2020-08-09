В городе Кентау Туркестанской области ведутся работы по ремонту 122 улиц.

Из них строительство 11 улиц общей протяженностью 26 км осуществляется в рамках программ «Занятость – 2020» и «Дорожная карта». В рамках государственно-частного партнерства ведутся работы по ремонту 96 улиц. Из них 37-текущий, 48-средний ремонт улиц.

Из-за изношенности дорог в городе Кентау в дни осадков дождевые воды подтопляют улицы, что создает проблемы для жителей города горняков. Для оптимального решения данной проблемы проводятся работы по текущему и среднему ремонту улиц города. На ремонтируемых улицах строятся водосточные сливы и тротуары.

Стоит отметить, что в городе Кентау с 2020 по 2025 годы будет проведен текущий, средний и капитальный ремонт 142 внутриквартальных улиц общей протяженностью 101,7 км.