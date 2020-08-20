Акиму города Шымкент М. Айтенову презентовали автоматизированную информационно-аналитическую систему отбора кадров «HR-Process».

В настоящее время на сайте www.hr-process.kz по приему на работу педагогов и сотрудников зарегистрировано 137 организаций образования. Создано 78 вакансий.

Система «HR-Process предназначена для автоматизации процесса подачи и обработки заявления на педагогическое вакантное место, создания базы данных кандидатов и вакансии, а также повышения эффективности процессов по отбору педагогического состава на основе применения современных информационных технологий, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы проводим в Шымкенте ряд работ по автоматизации и цифровизации всех сфер жизнедеятельности. Благодаря данному сайту лица, претендующие на должность преподавателя, могут найти работу по специализации в режиме онлайн. Цель и преимущество автоматизации отбора педагогического состава заключаются в соблюдении принципов меритократии, гласности и прозрачности в выборе кандидата. Эта система базируется на конкурсном методе. Открытая и объективная система отбора кадров – залог привлечения лучших специалистов в сферу образования», — сказал М. Айтенов.

В состав специальной комиссии входят директор организации образования, учителя предметники, психолог. Кроме того, ведётся онлайн трансляция заседания конкурсной комиссии в социальных сетях. Все результаты конкурса будут размещены в открытом доступе на сайте.

Стоит отметить, что данная система позволяет отобрать лучшие кадры для педагогической деятельности, а также предотвратить коррупцию в сфере образования.