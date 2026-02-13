Минпросвещения оптимизирует бюджет по поручению Президента

Министерство просвещения Республики Казахстан приступило к оптимизации бюджетных расходов в рамках поручений президента Касым-Жомарт Токаев, озвученных на расширенном заседании правительства.

Глава ведомства Жулдыз Сулейменова провела онлайн-встречу с руководителями региональных управлений образования и территориальных департаментов по обеспечению качества.

В ходе совещания было отмечено, что средства сферы образования будут направлены на повышение реального качества обучения, а не на формальные мероприятия.

Планируется сократить количество форумов и совещаний, проводимых преимущественно для отчетности.

Перечень республиканских и региональных мероприятий пройдет ревизию, а государственную поддержку получат только проекты, ориентированные на содержательное развитие образования.

Также подчеркнуто, что вопросы кризисного менеджмента и безопасности детей находятся на постоянном контроле министерства.

Особое внимание поручено уделить соблюдению технической безопасности в школах, работе систем видеонаблюдения, охранных служб и обеспечению благоприятного психологического климата среди учащихся.

Руководителям региональных органов дано поручение принимать оперативные решения на местах.

Отмечено, что обратная связь с родителями является важным элементом системы школьной безопасности.