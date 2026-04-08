Педагоги в минусе: реальные зарплаты падают

Аналитики первого кредитного бюро подчитали зарплаты педагогов. Несмотря на формальный рост зарплат в сфере образования, реальное положение педагогов ухудшается, из-за высокой инфляции доходы обесцениваются, и уже третий год подряд фиксируется их снижение.

При этом темпы падения ускоряются, а сама ситуация в образовании выглядит хуже, чем в экономике в целом. Эксперты отмечают, что на уровень зарплат влияют сразу несколько факторов, в том числе ограничения по учебной нагрузке и трудности с подтверждением квалификации.

В прошлом году казахстанские работники сферы образования в среднем получали чуть больше 322 тысяч тенге в месяц. Это почти на 7% выше, чем годом ранее, но на фоне двузначной инфляции рост формальный, реальные доходы педагогов продолжают снижаться.

Об этом рассказали в первом кредитном бюро на основе данных бюро Нацстатистики.

«Реальные зарплаты работников образования непрерывно падают с 2023 года. И с каждым годом падение ускоряется — по итогам двух предыдущих лет отрицательные темпы были гораздо слабее текущих. Впрочем, для полноты картины стоит заметить, что перед текущим циклом снижения зарплаты педагогов три года подряд, с 2019 по 2021 год, росли двузначными темпами — в среднем на 17,8%», — первое кредитное бюро.

Сегодня в системе образования занято более миллиона казахстанцев. После повышения зарплат в предыдущие годы профессия учителя вновь стала востребованной. Но сегодня доходы педагогов опять не поспевают за ростом цен.

По словам депутата Ирины Смирновой, медианная зарплата по стране составляет около 339 тысяч тенге, тогда как у учителей — порядка 322 тысяч. Причин снижения зарплат этому несколько, например учителя теперь не могут преподавать больше чем на полторы ставки, а это 24 часа в неделю, около пяти часов в день.

«И таким образом учителя получают, если раньше у них была больше нагрузка, сейчас они могут получать на 100 тысяч тенге меньше в месяц. Также очень много учителей не могут подтвердить свои полученные ранее категории. И это тоже ведёт к снижению заработной платы. Здесь вопрос не только нужно ставить о том вообще готовые учителя к тому, чтобы подтвердить свою квалификацию, а вопрос о том, насколько сложны сами вопросы аттестации», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

При этом базовый должностной оклад, как отмечает депутат, остаётся крайне низким, около 17 тысяч тенге без учёта надбавок и коэффициентов. И считает, что действующую систему оплаты труда необходимо пересматривать. Но другие специалисты в образовании уверены, в условиях дефицита бюджета говорить о повышении зарплат бюджетникам пока не приходится.

«Здесь, наверное, проблема в наших экономистах, в Министерстве национальной экономики, в Министерстве финансов, которые не могут просто-напросто удерживать инфляцию. В целом учителя, по сравнению даже с врачами, получают достаточно хорошую зарплату. И поэтому говорить о том, что только учителя в таком положении, это будет, наверное несправедливо», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

Специалисты предупреждают: снижение доходов педагогов может привести к серьёзным последствиям, от оттока кадров до дефицита учителей, что в конечном итоге скажется на качестве образования в стране.