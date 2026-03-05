Систему образования реформируют в Туркестанской области

В Туркестанской области намерены кардинально пересмотреть подход к обучению. На совещании под председательством акима региона обсудили проблемы сферы образования. От мониторинга вузов, выпускающих слабых педагогов, до тотальной цифровизации детских садов.

Глава региона подчеркнул рост зарплат и строительство новых школ должны конвертироваться в высокие знания учеников.

Туркестанская область лидер по количеству дошкольных организаций. В регионе работают более тысячи четырехсот детсадов, семьдесят восемь процентов из которых частные.

Охват детей почти стопроцентный. Однако теперь акцент смещается с количества на прозрачность финансирования. Внедрение системы фейс айди и ваучерного механизма уже позволило сэкономить 3 миллиарда бюджетных тенге.

О текущем состоянии системы и новых требованиях доложил руководитель управления образования

Галымжан Орынов, начальник управления образования Туркестанской области: «В дошкольных организациях трудятся более 13 тысяч педагогов, но больше половины из них не имеют официальной педагогической категории. Доля специалистов высшей категории крайне низка. С 2027 года вводятся требования по лицензированию детских садов, что означает резкое ужесточение стандартов для кадров. Если ситуация не изменится, ряд учреждений просто не сможет получить лицензию. Чтобы избежать подобных проблем и споров в будущем, персоналу детских садов необходимо уже сейчас проходить курсы переподготовки и повышения квалификации».

Несмотря на то, что в области активно строятся комфортные школы и обновляется инфраструктура, кадровый потенциал остается уязвимым.

Аким области Нуралхан Кушеров поручил провести мониторинг учебных заведений, чьи выпускники-педагоги не могут пройти квалификационные тесты.

Чтобы исправить ситуацию, в регионе запускают проект «Туркестан жана мектеби», в рамках которого три тысячи учителей пройдут переобучение.

Нуралхан Кушеров аким Туркестанской области: «Все зависит от прочности фундамента. В первую очередь нужно провести мониторинг учебных заведений, готовящих педагогов. Если молодой специалист не получил качественных знаний сам, он не станет квалифицированным специалистом. Нам нужно усилить работу по повышению квалификации. Пусть также будут выполнены конкретные действия в направлении цифровизации сферы образования».

Проведенная аналитическая работа показала, что развитие инфраструктуры недостаточно для повышения качества образования.

Было предложено направлять кадровый резерв в слабые школы, внедрять систему переподготовки и переоценки педагогов, работать индивидуально с районами, где низкие результаты и постепенно обновлять корпус директоров.

Главная цель чтобы образовательная среда Туркестана соответствовала самым высоким республиканским стандартам.