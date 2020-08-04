В дежурную часть Созакского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что примерно в 13:00 ч. дня к ней домой пришли знакомые, одна женщина из гостей в ходе вспыхнувшей ссоры повредила автомашину ее мужа, передает Otyrar.KZ.

Следствием установлено, что молодая женщина решила выяснить с потерпевшей возникшие неприязненные отношения, в результате чего разбила стекла автомашины.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Для установления суммы нанесенного ущерба назначили экспертизу. Женщина выпущена под залог.