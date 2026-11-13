Спасателям стран СНГ показали современную технику МЧС Казахстана в Шымкенте

В Шымкенте стартовало XXXVIII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям стран СНГ. В мероприятии принимают участие руководители и представители спасательных ведомств государств Содружества.

В рамках международной встречи организована выставка специальной техники, оборудования и экипировки Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Зарубежным делегациям представили возможности отечественных спасательных подразделений и современные технологии, применяемые при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одним из мероприятий заседания стала специализированная выставка, на которой участники смогли ознакомиться с техническим оснащением казахстанских спасателей. В экспозиции представлены современные образцы специальной техники, аварийно-спасательное оборудование и экипировка, используемые сотрудниками МЧС Казахстана. Особое внимание уделено продукции отечественного производства, предназначенной для выполнения задач в условиях чрезвычайных ситуаций.

Представители спасательных ведомств стран СНГ знакомятся с возможностями оборудования, его техническими характеристиками и особенностями практического применения.

Как отмечают организаторы, представленная на выставке продукция соответствует современным требованиям и по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Часть оборудования уже используется казахстанскими спасательными подразделениями в повседневной работе. Современные технические средства помогают специалистам выполнять аварийно-спасательные работы, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций и проводить мероприятия по спасению людей.

Использование специализированной техники имеет особое значение при выполнении сложных задач, когда от оперативности и оснащённости спасательных подразделений зависит безопасность граждан.

XXXVIII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям объединило представителей профильных ведомств стран СНГ.

Проведение мероприятия в Шымкенте позволяет участникам ознакомиться с техническими возможностями казахстанских спасательных служб и образцами оборудования, применяемого при реагировании на чрезвычайные ситуации. Выставка также демонстрирует развитие отечественного производства специальной техники и средств защиты для спасательных подразделений. Современное оснащение, внедрение новых технологий и повышение готовности спасательных служб остаются важными составляющими системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.