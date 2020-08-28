Оракулы, мифотворцы сейчас на подъеме. Каких только прогнозов мы не слышим о, якобы, неминуемых «второй», «третьей» волне коронавируса, еще каких-то страшных заболеваниях, напастях, которые вот-вот «вреднятся» в наше общество.

В выходные дни на Tengrinews.kz со ссылкой на РБК появилась информация о том, что Центральную Азию предупредили о риске голода «библейских масштабов» из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли. Вам, для справки – ВПП была создана в 1963 году и входит в систему ООН. Она оказывает продовольственную помощь развивающимся странам.

В апреле этого года Дэвид Бизли уже делал подобное заявление и вот опять. Меньше, чем за полгода приводимые им цифры значительно подросли. Так, по его словам, в Латинской Америке число голодающих людей возрастет на 269 процентов. В Восточной и Центральной Азии рост голодающих прогнозируется на уровне 135 процентов и Южной Африке – до 90 процентов. Бизли подчеркнул, что голод в мире уже находится на «заоблачном уровне», поэтому необходимо незамедлительно принимать меры, чтобы не умерли люди и дети не страдали от последствий недоедания.

По его мнению, для решения проблемы ВПП нужно найти почти пять миллиардов долларов в ближайшие полгода, чтобы работать в 83 странах. По словам Бизли, программе необходимо обеспечить продуктами питания 138 миллионов человек в 2020 году. Это крупнейшая гуманитарная операция в истории.

Насколько нас это коснется, загадывать трудно, но то, что малоимущих, нуждающихся у нас тоже значительно прибавится, это бесспорный факт… Это станет очередным испытанием для всех нас.

На днях наткнулась на потрясшую меня историю. Жила-была в США антрополог Маргарет Мид. Она получила всемирную известность благодаря исследованиям по социализации детей и подростков в Полинезии, где побывала в 1925-1926 годах. На ее известность повлиял и тот факт, что в 1960-е и 1970-е, то есть уже в весьма зрелом возрасте, Мид часто выступала на американском телевидении в защиту сексуальной свободы, легализации марихуаны и «свободных браков», благодаря чему стала популярной фигурой среди студентов во время молодежных волнений «новых левых».

Так вот, однажды она спросила студентов о том, что они считают первым признаком цивилизации. Студенты ожидали, что Мид расскажет о рыболовных крючках, глиняных горшках или обработанных камнях.

Но их ожидания не оправдались. Маргарет Мид сказала, что первым признаком цивилизации в древней культуре является… бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась. Мид объяснила, что если живое существо в царстве животных ломает ногу, то оно обречено на смерть. Со сломанной ногой оно не может убежать от опасности, добраться до реки, чтобы напиться или охотиться за едой. Оно становится добычей для хищников, поскольку кость срастается довольно долго.

«Бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась – это доказательство того, что кто-то потратил время, чтобы остаться с тем, кто получил это повреждение, перевязал раны, перенес человека в безопасное место и охранял его, пока тот не восстановился. Помогать другому человеку во время трудного периода – это тот поступок, с которого начинается цивилизация», – сказала Мид.

Вот оно как, оказывается – бедренная кость… А мы как-то привыкли к другим официально-признанным признакам цивилизации: появление государства; классов; наследственная собственность на землю; налоговая система; развитие торговли и так далее. Говорят, в 60-е годы были популярны и такие критерии цивилизованности государства: состояние дорог, общественных туалетов и тиражи выпускаемых газет.

… Вот интересно, ощущаете ли вы себя гражданином (гражданкой) цивилизованной страны? Я – да. Конечно, наше государство еще далеко не идеально, в нем полно и головотяпства с разгильдяйством, и коррупционных проявлений, примеров бескультурья тоже хватает, да и мало ли еще чего негативного. Но одновременно с этим я ощущаю, что несмотря ни на что, оно меняется, растет, реформируется, становится более открытым, цивилизованным. Важно не зацикливаться на негативе, не воспринимать проблемы обреченно, безнадежно, а понимать, что они решаемы, в том числе и с нашим участием. Вот это чувство сопричастности, ответственности, наверное, и должно давать нам ощущение, что мы являемся гражданами цивилизованного государства.

Вы поняли? Важно не быть сторонними наблюдателями, а по возможности активно вмешиваться в происходящее, начиная с малого – пусть даже в вашем дворе, возле вашего дома.

В этом году, как никогда активно, власти Шымкента взялись за ремонт дорог, благоустройство дворов. То, как эти работы выполняются, у горожан вызывает массу претензий, замечаний, недовольства. Так чего ради тихо роптать? Выходите на связь с районными акиматами, вашими депутатами, встречайтесь со специалистами и вместе, сообща «долбайте» нерадивых подрядчиков. Пока не поздно, пока они не сдали свои «чудо»-объекты. Иначе на одной такой недостроенной площадке или участке дороги вы запросто можете сломать себе… бедренную кость. И все повторится сначала. Вам это надо?!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА