«Закон и порядок»: Шымкент вошёл в число лидеров по защите прав потребителей

Шымкент вошёл в число городов Казахстана с наиболее крупными суммами восстановленных имущественных прав потребителей. Вместе с Алматы и Астаной город отмечен в итогах работы Комитета по защите прав потребителей за девять месяцев 2026 года.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, за этот период при содействии ведомства гражданам вернули более 2,17 млрд теңге. В Комитет и территориальные департаменты поступило свыше 72 тысяч обращений.

Больше всего жалоб касалось розничной торговли — 31 186, или 42,9%. На интернет-магазины пришлось 12 264 обращения, на бытовые услуги — 7 065. Требования покупателей удовлетворены в 23 тысячах случаев, ещё по 26 тысячам обращений оказана правовая помощь.

Отдельно рассмотрены 107 резонансных дел. По ним защищены права 365 человек на сумму около 1,03 млрд теңге. Территориальные департаменты провели 1 347 внеплановых проверок, по результатам которых возбуждено 1 836 административных дел. Сумма штрафов составила 54,3 млн теңге.

Жителям Шымкента напоминают: при покупке товара важно сохранять чек, электронное подтверждение оплаты и переписку с продавцом. Если товар оказался некачественным или услуга не соответствует условиям договора, следует сначала обратиться к продавцу с требованием устранить нарушение. Претензию желательно направить письменно, указав дату покупки, суть проблемы и свои требования.

Важно сохранять доказательства покупки и ответы продавца на претензию.

Если спор не удаётся разрешить, потребитель вправе обратиться в территориальный департамент по защите прав потребителей либо воспользоваться официальными каналами подачи обращений. При необходимости защитить свои права можно и в суде.

Соблюдение закона в торговле защищает интересы жителей Шымкента и повышает ответственность бизнеса. При этом отдельная сумма возвратов именно по городу — в опубликованных данных не указана.