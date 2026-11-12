С каждым разом в календаре все больше и больше различных дат, особенных дней, юбилеев, праздников. Уже свободных, не занятых дней практически не осталось. И, разумеется, хочется больше узнавать про новые праздники.

В их числе — Всемирный день юзабилити (World Usability Day). Он был учрежден по инициативе экс-президента Ассоциации профессионалов юзабилити Элизабет Розенцвайг всего-то 21 год назад. В том же 2005-м его впервые отпраздновали, и с тех пор он ежегодно отмечается во второй четверг ноября. В этом году он выпал на 12 ноября.

Дословный перевод с английского языка этого названия: Всемирный день практичности и простоты — World Usability Day — удобство и простота использования, применения, короче — практичность. Наш праздник. На всем постсоветском пространстве слово «практичность» в лексиконе граждан в десятке самых часто используемых. Вспомните, еще недавно при выборе одежды у нас на первом месте стоял признак — «практично». Цвет куртки черный — пусть не симпатичный, зато практичный. Сапожки хоть и женские, но грубоватые? Это ничего, зато непромокаемые, да и прослужат точно не один год. Согласитесь, практично же.

Главный лозунг Всемирного дня юзабилити: «Сделай проще!». Этот лозунг — на все времена. А вот девиз дня меняется ежегодно: в 2026 году — «Designing a Sustainable Future with Ethical AI» («Проектирование устойчивого будущего с помощью этичного ИИ»). Многие заметят, мол, и тут без ИИ не обошлось. Уже с каждого утюга только и слышно: «ИИ, ИИ да ИИ».

На самом деле, эта тема серьезная, она призывает задуматься о будущем, где искусственный интеллект укрепляет глобальное сотрудничество, поддерживает разнообразные сообщества и защищает планету. Она акцентирует внимание на том, как дизайн, ориентированный на человека, может способствовать формированию ответственных, прозрачных и устойчивых технологических инноваций.

У этого праздника есть своя миссия — повышение общественного сознания о необходимости упрощения доступа и повышения простоты использования продуктов и услуг, имеющих особо важные значения для человечества.

Вернемся все же к близкой и понятной нам теме практичности. Эх, сколько же эта практичность помогла нам сэкономить времени, денег и сил.

Знаете, какая у меня любимая поговорка? Вот она: «Храни порядок, и порядок сохранит тебя!». Казалось бы, уж чего проще: клади вещь на свое место. Это сэкономит твое время при поиске, при утреннем сборе на учебу или работу, когда каждая минута на вес золота. Представляю, как будет хохотать над этим моим «откровением» дочь, когда прочтет его. Несмотря на то, что я по знаку зодиака Дева, дома у меня тот еще порядок. Вещи раскиданы по ходу траектории моего движения по квартире. Но я все равно, стремлюсь к соблюдению порядка. Периодически. Особенно перед приходом гостей. Тогда на меня нападает «синдром Золушки», и я все моментально и истово привожу в порядок. Недавно были гости, внучка, заглянув в кабинет, тихо поинтересовалась у меня: «Клининг заказывала?» Нет! Сама! Экономлю.

Практичность, она и наших расходов касается. Возьмем ту же коммуналку. Многих из нас жизнь, точнее — кошелек, научила бережно относиться к расходованию воды, электричества, газа. Опять же из личного примера… В очередной раз заглянув на выставленный счет за вывоз мусора, задумалась: а не много ли я за него плачу? Ну каждый месяц по 1 134 тенге. Попросила дочь проверить. И что вы думаете?! Выяснилось, что я годами оплачиваю счет за троих! А живу одна. В обслуживающей компании стали что-то мычать, что они, мол, только с нового года обслуживают наш район Туран. Пользуются имевшейся у них базой данных. Ничего себе, невинные овечки. Договорились, что с ноября буду оплачивать за одну себя — по 378 тенге. Простила я им переплаченное, сама виновата: надо было их вовремя проверять. Пусть эти переплаченные тысячи тенге будут моим вкладом в экологию родного Шымкента. Возьмите и вы себе на заметку мою расточительность и беспечность. Проверьте, за скольких с вас берут оплату, сколько человек на самом деле у вас прописано? Уверяю вас, многие удивятся…

Еще одна позиция — покупка продуктов. Рационально ли вы подходите к этому делу? Самое разумное и простое — идти в торговый центр или на рынок со списком того, что вам необходимо. Иначе спонтанных трат вам точно не избежать. Соблазнов кругом куча. Маркетинг — хитрое дело, там такие акулы рекламного бизнеса трудятся… Но и вы тоже человек своего времени, не теряйтесь. Планируйте. Следите за акциями, скидками, распродажами. Включайте разум.

Не гонитесь за дешевками. Есть казахская поговорка: «Сырты жылтырақ, іші жалтырақ», примерный перевод: «Сверху блестит, внутри трещит». Знакомый подарил возлюбленной типа модный телевизор. Так к нему ни один пульт для дистанционного управления не подошел, «родного» не было в упаковке. Ясное дело — изготовлен «в последнем порту перед Родиной». Вывод отсюда — есть позиции, на которых не стоит экономить. Там точно не про практичность.

Был такой итальянский поэт Франческо Петрарка, подаривший миру великие стихи о прекрасной Лауре. А знаете, и ему была не чужда тема практичности, ведь не зря он написал: «Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не умел применять твои знания к твоим нуждам».

Вам решать, где применять свою практичность. Советую превратить это не в унылую обязанность, а в увлекательную задачу. Так интереснее жить.

Фарида Шарафутдинова