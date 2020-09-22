Полицейские Туркестанской области привлекли к ответственности очередного нарушителя ПДД из социальных сетей.

Ранее, в социальной сети распространилось видео с автомашиной марки “Лада”, разъезжающую по улице с тонированными стеклами, спецсигналами оперативных служб, “ксеноном” и без госномеров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульной полиции МПС Казыгуртского РОП задержали указанную автомашину на одной из улиц районного центра. При проверке установлено, что передние стекла автомашины “Лада” затонированы, а передние фары оборудованы “ксеноном”, что запрещено законом.

В отношении водителя, жителя города Шымкента, полицейские составили административный протокол.

Автомашину правонарушителя стражи порядка водворили на штрафстоянку Казыгуртского района. Молодой человек в свою очередь полностью признался в содеянном и пояснил, что разместил данное видео в социальных сетях год назад, пообещал впредь не совершать подобных правонарушений и соблюдать правила дорожного движения.