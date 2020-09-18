Распоряжением акима города Шымкент на должность руководителя городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен Жолдасов Ержан Жаксиликович.

Е. Жолдасов родился 15 июля 1980 года в селе Шаян Байдибекского района Южно-Казахстанской области.

В 2002 году окончил Южно-Казахстанской государственный университет имени М.Ауэзова, в 2006 году – университет «Кайнар», в 2020 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

По специальности – инженер-химик-технолог, бакалавр экономики, магистр государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал технологом в ТОО «Sigma Brom».

С 2005 – 2007 годы проходил службу в органах внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С 2007 – 2008 годы работал ведущим специалистом отдела лицензирования и анализа Управления организационно-аналитической работы и лицензирования Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2008 – 2009 годы – экспертом Управления контроля на автомобильном и железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК. С 2013 – 2014 годы работал главным экспертом Управления мониторинга и контроля на транспорте Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

Затем с 20014-2015 годы занимал должность руководителя Ситуационного центра Комитета транспортного контроля Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 – 2018 годы работал руководителем Инспекции транспортного контроля по Кызылординской области Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2018 – 2019 годы занимал должность руководителя Инспекции транспортного контроля по городу Шымкент Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2019 года по сегодняшний день – руководителем Инспекции транспортного контроля по городу Шымкент Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.