По инициативе ЕралыЖумаханбетова впервые у школ города Шымкент начали в три смены дежурят сотрудники ювенальной полиции.

Хороший результат данной инициативы высоко оценил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и поручил внедрить этот проект во всех регионах Казахстана.

Целью — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей, обеспечение правопорядка на территориях школ, недопущение нарушений правил дорожного движения водителями автомашин особенно рядом со школами.

С 1 сентября закрепленные сотрудники Департамента полиции, ответственные за охрану правопорядка в школах города, продолжают работу.

В первой четверти нового учебного года сохранится формат дистанционного обучения. При этом для 14 940 детей, впервые переступивших порог школы, на основании заявления родителей, открыто 996 дежурных классов.

Для безопасного прохождения детей через дорогу инспекторы ювенальной полиции Департамента полиции города Шымкент также, как и раньше, ежедневно продолжат дежурить на пешеходных переходах, расположенных у школ города.