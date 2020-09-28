Ремонтные работы завершены на 95%.

По заказу Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области ведется средний ремонт автомобильных дорог областного значения, соединяющих города Туркестан и Кентау. Общая протяженность дороги между г.Туркестан и Кентау составляет 26 километров, в настоящее время из них ремонтируются 19 километров.

Подрядной организацией ТОО «Ак-Жол» полностью уложено асфальтобетонное покрытие, установлены тротуары, уличное освещение. Наряду с этим, на территории города Туркестан проложен велодорожка.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки, проведена разметка дорог. Обновленное дорожное полотно будет полностью сдано в эксплуатацию в 2021 году.