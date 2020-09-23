Как живут люди в селе Жусансай Ордабасинского района, много лет назад сообща решив отказаться от алкоголя и превратившие свою родину в территорию, свободную от преступности, пьянства и разводов.

Жители села в Туркестанской области точно знают, что нужно делать, чтобы семьи были крепкими. Много лет назад здесь отказались от алкоголя. Причем, в магазинах вы не найдете ни алкогольную продукцию, ни табачную, ни насвай. Поводом для такого резкого отказа послужила трагедия, рассказывают старожилы.

Житель села Зиятбек Тазабекулы: Лет 10 назад наша школа заняла второе место. Молодые учителя, несколько парней, собрались и решили обмыть это дело. К сожалению, двое из них после этого погибли. И мы все жители села – молодые, старые, собрались и решили: никакого больше алкоголя. И в магазинах продавать алкоголь запретили.

С тех пор в селе ни разу ни один жители не выпил ни капли горячительного. Как результат – крепкие семьи. А еще здесь просто некогда тратить время на глупости, говорит аксакал. Люди с утра до вечера заняты работой. Здесь у каждой семьи по несколько гектаров земли. Люди заняты земледелием. Сажают пшеницу, клевер, помидоры.

Кроме того, люди стараются самостоятельно решать свои проблемы, не дожидаясь, пока выделят средства на прокладку инженерных коммуникаций и строительство значимых объектов.

— Мы задумали построить мечеть. Стали складываться – кто деньгами, кто скотину домашнюю дал, но на стройку все равно не хватало. Тогда мы обратились к выходцу из нашего села – Абдрашиту. Он предприниматель. На нашу просьбу сказал – ни денег, ни скота не нужно, я сам построю мечеть. И построил. Потом мы между собой дороги поделили. Чтобы грязь не месить, засыпали их гравием. Потом предприниматель, тоже из нашего села Максат заасфальтировал улицы в нашем селе. В общей сложности 5 км, — рассказывает старожил.

Так и живут люди в селе Жусансай Ордабасинского района, много лет назад сообща решив отказаться от алкоголя и превратившие свою родину в территорию, свободную от преступности, пьянства и разводов. А соседние села, глядя на них, решили начать жить также.