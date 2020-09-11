Ежегодно во второе воскресенье сентября Казахстан отмечает День семьи. В этом году праздник пришелся на 13 сентября. В связи с этим в госкорпорации «Правительство для граждан» назвали ТОП самых востребованных «семейных» государственных услуг.

Оказывают услуги по регистрации рождения детей, назначение социальных выплат по потере дохода в связи с беременностью и родами и назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним.

За 8 месяцев текущего года через ЦОНы города Шымкента свидетельства о рождении ребенка получили более 6 тысяч новоиспеченных родителей, более 33 тысяч молодых мам получили пособия на рождение ребенка и по уходу за ним, а соцвыплаты по потере дохода в связи с беременностью и родами назначены более 7 тысячам шымкентцев.

По словам пресс-секретаря госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой, оформить все эти услуги можно не только в ЦОНах, но и на портале электронного правительства egov.kz, имея электронно-цифровую подпись.

Также, услугу можно получить проактивно при помощи SMS, если вы зарегистрированы в базе мобильных граждан -отметила Алтынай Татаева.

К слову, проактивная услуга по рождению ребенка стала доступной в Казахстане в конце 2017 года. Сразу после рождения ребенка родителям поступает SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша. Все сведения портал электронного правительства подтягивает из информационных систем госорганов, а недостающие — запрашивает у услуго получателя через SMS-сообщения.

За три года более 85 тысяч казахстанских семей оформили услуги по рождению ребенка проактивным способом.

Стоит отметить, что с начала года посредством портала электронного правительства egov.kz свой брак зарегистрировали более 53 тысяч пар.