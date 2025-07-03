Более 25 тысяч раз казахстанцы воспользовались сервисом «ВидеоЦОН» с начала года

Сервис «ВидеоЦОН» остаётся одним из самых востребованных цифровых каналов дистанционного обращения за госуслугами. Только с начала 2025 года им уже воспользовались 25 676 раз.

Сервис ориентирован на граждан, проживающих в отдалённых населённых пунктах или за пределами страны, лиц с инвалидностью, а также на тех, кто в связи с работой или семейными обстоятельствами не может посетить ЦОН.

Наиболее востребованными услугами через ВидеоЦОН остаются: выдача и отзыв ЭЦП, назначение пособий на рождение ребёнка и по уходу за ним, пособия многодетным семьям и лицам с инвалидностью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, а также оформление социальных услуг и различных видов помощи для людей с инвалидностью.

Пользоваться сервисом ВидеоЦОН несложно. Для начала необходимо установить мобильное приложение «ЦОН» (через Google Play и App Store) и пройти авторизацию. Далее в приложении следует выбрать раздел видеосвязи и подключиться к оператору.

В ходе видеозвонка сотрудник Центра предоставит консультацию, окажет помощь в заполнении заявления и, при необходимости, примет документы, которые можно загрузить через окно чата. В случае если услуга является платной, платеж производится онлайн через мобильное приложение БВУ. Готовый результат можно получить в ходе видеозвонка либо в любом Центре обслуживания населения.