В Шымкенте через ЦОНы оказали более миллиона государственных услуг

В Шымкенте с начала 2026 года через центры обслуживания населения оформлено более 679 тысяч государственных услуг. Ещё свыше 347 тысяч услуг жители получили через секторы самообслуживания.

Об этом на аппаратном совещании сообщила руководитель городского филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» Айнур Тобаева.

По её словам, через государственную корпорацию доступно 91,8% государственных услуг, предусмотренных государственным реестром.

В Шымкенте также заработал новый формат обслуживания — «Цифровой офис населения AI». Здесь граждане могут самостоятельно получать услуги через терминалы и планшеты либо обращаться за помощью к специалистам.

Продолжается цифровизация процедур регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений.

Кроме того, за девять месяцев 2026 года в сфере социального обеспечения оказано 91,3 тысячи государственных услуг.

Значительная часть таких услуг предоставляется в проактивном формате — без необходимости личного обращения граждан.

По итогам совещания аким города Габит Сыздыкбеков поручил повысить качество и доступность государственных услуг для населения.