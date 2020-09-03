В Туркестанской области стражи порядка задержали подозреваемых в присвоении чужого имущества.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что в декабре прошлого года на ее счет от государства поступила материальная помощь в размере 350 тысяч тенге. Однако, потерпевшая не знала о поступившей денежной субсидии и не снимала их со своего счета, чем и воспользовались неизвестные лица, похитившие ее деньги. После того, как женщина узнала о случившемся, то сразу же обратилась в полицию с просьбой найти подозреваемых, снявших деньги с ее счета.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастной к совершению данного преступления и задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, сотрудница почтового отделения, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. Следствием установлено, что работница почты, воспользовавшись служебным положением подделала чужую подпись и присвоила деньги потерпевшей.

В настоящее время в отношении подозреваемой, присвоившей вверенное чужое имущество с помощью служебного положения и поддельных документов, проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Байдибекском районе полицейские раскрыли ещё один аналогичный случай присвоения вверенного чужого имущества. Так, в Бадибекский РОП с заявлением обратился житель Толебийского района, частный предприниматель о том, что неизвестные лица похитили из его здания, расположенного в Байдибекском районе, стройматериалы: арматуру, ламинат и 250 литровые бочки. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Стражи порядка сразу же приступили у оперативно-розыскным мероприятиям с целью раскрыть данное преступление.

В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские Байдибекского РОП задержали подозреваемого. Как выяснилось, задержанным оказался житель г. Шымкент, работающий в данном здании.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый незаконно присвоил чужое имущество и распродал его нескольким местным жителям за 70 тысяч тенге. Оперативники нашли похищенные стройматериалы и вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Стражами порядка проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.