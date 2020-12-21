3,5 млн тенге, принадлежащие иностранцу, присвоил житель Туркестанской области.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратился гражданин Республики Таджикистан о том, что летом этого года он договорился с неким жителем района о покупке 20 тонн дыни, которые его попросили отправить знакомые из России.

После того, как потерпевшие перечислили жителю Тюлькубасского района около 3,5 миллиона тенге, последний отключил сотовый телефон и перестал выходить на связь. Не дождавшись ни товара, ни возврата уплаченных денег, иностранный гражданин обратился к полицейским за помощью в задержании злоумышленника. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам Тюлькубасского РОП удалось выйти на след и задержать подозреваемого по месту жительства. Стражи порядка доставили мужчину в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Им оказался местный житель, который полностью признался в содеянном. Следствием установлено, что подозреваемый потратил деньги потерпевших на собственные нужды. Мужчина находится под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.