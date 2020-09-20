Водитель-ассенизатор, сливший в центральную канализацию, забранные у горожан стоки, наказан.

В отношении нарушителя сотрудниками местной полицейской службы ДП г. Шымкент, составлен протокол по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях РК, сообщает пресс-служба шымкентского водоканала.

Инцидент произошел 23 августа, в поселке Забадам на улице Озтюрка.

Неравнодушный житель заметил специализированный автомобиль ГАЗ-53. Его водитель сбрасывал канализационные стоки с цистерны в центральный коллектор. Видео сброса, очевидец юристам ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Они направили обращение в полицию. Вскоре последовала реакция со стороны правоохранителей.

Напомним, что массовый сброс канализационных стоков в центральную систему, может привести к непредсказуемым последствиям, засорам и аварийным ситуациям. И это, может отразиться на коммунальной инфраструктуре в близлежащих домах. Для ассенизаторских машин предусмотрена специальная сбросная камера близ очистных сооружений. Тариф за прием стоков такой же, как и для физических лиц.

С начала года, в шымкентский водоканал уже дважды поступали такие материалы. В обоих случаях нарушители понесли наказание.

Статья 505 Кодекса об административных нарушений РК

1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов –

влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.