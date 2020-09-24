АО «Управляющая компания СЭЗ «Онтүстік» вернет потребителям необоснованно полученный доход в размере более 150 млн.тенге

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент внесено предписание в адрес АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Онтүстік» о возврате потребителям необоснованно полученного дохода в результате оказания услуги водотведения (канализации) без утвержденного уполномоченным органом тарифа на общую сумму 153 949 490 тенге.

Субъект обжаловал предписание в специализированном межрайонном экономическом суде города Шымкента, в удовлетворении которого судом было отказано.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкент решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Таким образом, потребителям АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Онтүстік», проживающим на территории свободной экономической зоны «Оңтүстік» будут возвращены необоснованно полученные доходы в размере 153 949 490 тенге.