Протяженность всего канала составляет 11,8 км.

Для предупреждения затопления в городе Шымкент проводится капитальный ремонт канала Жаңа Шек от Казбакалейторга до улицы Аймаутова, являющегося основной артерией ирригационных систем.

Протяженность всего канала составляет 11,8 км. Из них капитальный ремонт проводится на 4,4 км. Работы будут завершены в ноябре текущего года, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, специалисты проводят санитарную очистку 9 рек-каналов, протяженностью 97,7 км, а также ирригационных сетей протяженностью 485 км. вдоль центральной улицы. К ним относятся реки Кошкар-Ата, Кара-Су и каналы Аксай-Карабастау, Шымкент, Жана Шек, Компас, Тогыс, Сасык и Ынтымак.

С начала текущего года в целом очищены 48,2 км русла рек и каналов. Из них, вручную — 31,7 км., произведена механическая очистка — 16,5 км.

Из бюджета выделены средства и проводятся работы по строительству 14,2 км. ирригационных систем на 32 адресах, находящихся под угрозой затопления.

В результате данных работ будут решены вопросы по улице Байдибек би перед тойханой «Алтын сарай», остановки Айбол по улице Толеметова, перед школой №115 по улице Бабашулы, улицы Кошерова, переправы канала Тесик көпір по улице Жибек жолы.